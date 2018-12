Čínská vláda si objednala animovaný seriál o Karlu Marxovi, bude se jmenovat ‚Vůdce‘

Na žádost čínské vlády vzniká seriál o myšlenkách a soukromém životě Karla Marxe, a to při příležitosti letošního dvoustého výročí narození německého filozofa a publicisty. Zatím není jasné, kolik epizod bude mít ani kdy přesně vyjde, mělo by to však být brzy, napsal deník South China Morning Post (SCMP) s odkazem na streamovací službu Bilibili.com, která seriál s názvem Vůdce odvysílá.

