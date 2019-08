V Kašmíru bylo od začátku týdne zatčeno na 500 lidí, na ulicích se objevily zátarasy, školy jsou zavřené

Více než 500 lidí zadržely od začátku týdne indické bezpečnostní síly ve svazovém státě Džammú a Kašmír ve snaze zabránit propuknutí násilí poté, co se indická ústřední vláda rozhodla této oblasti odebrat zvláštní autonomní status. Informovala o tom státní rozhlasová stanice All India Radio. Dillí 15:10 8. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protestující proti rozhodnutí zrušit zvláštní autonomní status | Foto: Altaf Qadri | Zdroj: ČTK

Nečekaný tah indické vlády zvýšil napětí se sousedním Pákistánem, který ve čtvrtek oznámil, že zastaví provoz vlaků na trase mezi indickou metropolí Dillí a pákistánským Láhaurem, a zakázal promítání všech indických filmů v pákistánských kinech.

Ministr zahraničí Šáh Mahmúd Kureší v Islámábádu uvedl, že Pákistán nemá v úmyslu řešit situaci v Kašmíru vojensky, ale vyhrazuje si právo reagovat na jakoukoli indickou agresi.

Zátarasy a ostnatý drát

Už ve středu Pákistán oznámil, že omezí diplomatické i obchodní vztahy s Indií. Vláda v Dillí pak ve čtvrtek Islámábád vyzvala, aby toto rozhodnutí přehodnotil. „Indická vláda lituje kroků, které Pákistán oznámil a vyzývá ho, aby je přehodnotil a zachoval běžné kanály diplomatické komunikace,“ uvedlo v prohlášení indické ministerstvo zahraničí.

Podle agentury AP by měl indický premiér Naréndra Módí během čtvrtka pronést k národu projev týkající se Džammú a Kašmíru.

Ve Šrínagaru, letním hlavním městě Džammú a Kašmíru, jsou rozmístěny tisíce příslušníků polovojenské policie. Školy a obchody jsou zavřené, ulice a čtvrti zablokované zátarasy z ostnatého drátu.

Přesto podle informací agentury Reuters dochází ke sporadickým protestům; na třech desítkách míst Šrínagaru lidé házeli po vojácích kamení a do hlavní vládní nemocnice bylo přijato nejméně 13 lidí zraněných gumovými projektily. Informace poskytli policisté, kteří si nepřáli být jmenováni.

‚Je to peklo‘

Čtvrtým dnem zůstává v Džammú a Kašmíru odpojený internet a telefonní sítě, a platí zákaz vycházení. Aktivisté ve čtvrtek podali petici k Nejvyššímu soudu proti komunikační blokádě a drastickým omezením. Žádají také okamžité propuštění zadržených kašmírských vůdců včetně bývalých předsedů tamní vlády Mehbúby Muftíové a Umara Abdulláha.

Aktivista Alí Muhammad zpravodajskému kanálu New Delhi Television řekl, že organizuje sanitky, které vozí nemocné chudé obyvatele do nemocnic ve Šrínagaru, protože místní obyvatelé nemohou používat mobilní telefony, aby si přivolali pomoc. „Je to peklo,“ řekl jeden z pacientů.

Indická část Kašmíru je v převážně hinduistické Indii jediným územím, kde tvoří většinu muslimové. Povstalci tam od roku 1989 bojují proti indické vládě a požadují vznik samostatného státu nebo sjednocení Kašmíru pod pákistánskou vládou. Konflikt si už vyžádal téměř 70 tisíc obětí.

Na celou himálajskou oblast Kašmíru si činí nárok Indie i Pákistán. Obě země disponují jadernými zbraněmi a mají pod kontrolou jen část Kašmíru. Dillí a Islámábád od vyhlášení nezávislosti na Británii v roce 1947 svedly o toto území dvě ze tří vzájemných válek.