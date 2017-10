Katalánci budou nezávislost řešit v pondělí, Evropský parlament vyzval k dialogu

Ani třetí den po kontroverzním referendu o nezávislosti Katalánska nepřinesl naději na cestu z ústavní krize ve Španělsku. Katalánské vedení tvrdí, že nezávislost na Madridu by mohl parlament vyhlásit už na pondělním jednání. Premiér Carles Puigdemont kritizoval postoj šéfa centrální vlády Mariana Rajoye a krále Felipeho VI., zároveň však nabídl zprostředkované jednání. Evropský parlament vyzval Španělsko k dialogu s Katalánci. Barcelona 22:47 4. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont při úterní tiskové koferenci | Foto: Albert Gea | Zdroj: Reuters

List La Vanguardia citoval zdroj z katalánské vlády, podle něhož bude parlament řešit možnost vyhlášení nezávislosti na chystaném pondělním jednání. Puigdemont v úterý večer prohlásil, že by mohla být vyhlášena začátkem příštího týdne.

Poslanci, mezi nimiž mají většinu 72 hlasů ze 135 separatisté, však nejprve musejí dostat konečné výsledky referenda, které zatím úřady nemají. V chaotickém plebiscitu se údajně pro odtržení vyslovilo 90 procent hlasujících, volební účast však nepřekročila 43 procent.

Vzhledem k jednoznačně odmítavému postoji Madridu by jednostranné vyhlášení nezávislosti nemělo žádné právní následky a s největší pravděpodobností by se nedočkalo mezinárodního uznání. To dali najevo europoslanci při debatě ve Štrasburku, kde místopředseda Evropské komise Frans Timmermans prohlásil, že v zemích EU by se měla dodržovat ústava, přičemž tu španělskou jak referendum, tak případné vyhlášení nezávislosti porušuje.

Europoslanci zároveň kritizovali zásah španělské policie, při němž bylo zraněno na 900 lidí, a vyzvali Madrid a Barcelonu k dialogu.

Katalánský premiér Puigdemont v očekávaném večerním projevu označil postoj předsedy španělské vlády za nezodpovědný. Kritizoval i krále Felipeho VI., který podle něj svým projevem kopíroval postoj vlády a zklamal Katalánce.

„Moje vláda z našeho závazku neustoupí ani o milimetr," prohlásil Puigdemont. Zároveň však nabídl Madridu jednání za účasti nezávislé třetí strany, která by jej zprostředkovala. V případě, že by Španělsko o vyjednávání stálo, nabídl se do role prostředníka Brusel.

Dozvuky nedělního referenda se zabývá i španělská justice. Speciální soud v Madridu chystá obvinění ze vzpoury vůči šéfovi katalánské policie Josepu Lluísi Traperovi. Vyšetřováni jsou pro podezření z rozvratné činnosti podle středečních zpráv zahraničních agentur i lídři dvou největších separatistických sdružení - Katalánské národní shromáždění (ANC) a Òmnium Cultural a také náměstkyně policejního šéfa Teresa Laplanaová.