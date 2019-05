Pět katalánských politiků může na den z vězení, aby se zúčastnili ustavujícího zasedání parlamentu

Bruselští letoví dispečeři bez ohlášení stávkují kvůli vyšším mzdám, narušilo to i spoje do Česka

Podle serveru prg.aero byl zrušen spoj společnosti Brussels Airlines z belgické metropole do Prahy, který měl přistát v 11.00, a let těchto aerolinek do Bruselu v 11.50.