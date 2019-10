V Barceloně opět hořely odpadkové koše, vzduchem létaly kameny a demonstranti se střetli s těžkooděnci

Jeden těžce zraněný policista a tři zadržení. To je výsledek nočních nepokojů v centru Barcelony. Po relativně klidném týdnu ale ve městě znovu hořely odpadkové koše a vzduchem létaly lahve i kameny. Policejní těžkooděnci se střetli s radikálními skupinami demonstrantů. Barcelona 9:54 27. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace za nezávislé Katalánsko v centru Barcelony. | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters

Podvečerního shromáždění se zúčastnilo asi 350 tisíc lidí a zpočátku bylo velmi pokojné, rozešlo se kolem 20. hodiny. Poté se začali lidé shlukovat u policejního velitelství, podle Národní gardy se jich tam sešlo až deset tisíc.

Nuevas imágenes de violencia en Barcelona... Es necesaria una condena firme de esta, y una defensa y protección de los operadores de seguridad. No podemos consentir imágenes cómo estás, las cuales van a más.

Todo nuestro apoyo a #UIP y #BRIMO pic.twitter.com/fSv3xXVcdT — ARP Barcelona (@arp_barcelona) October 27, 2019

Po policii začali házet malé ale i velké gumové míčky, kterými připomněli použití gumových projektilů při rozhánění demonstrantů minulý týden. Z předních řad vylétly ale i kameny, světlice, lahve a plechovky. Policie v reakci na to použila štíty a obrněná vozidla, kterými dav demonstrantů vytlačila od velitelství. Ti se rozprchli do okolních ulic a to agresivní jádro začalo demolovat kontejnery a zapalovat barikády z odpadků.

Podle listu La Vanguardia je 44 lidí zraněných a jednoho katalánského policistu převezli do nemocnice s těžkými zraněními. V nedělní poledne proběhne demonstrace zastánců Španělské jednoty. Projdou po třídě Passeig de Gràcia, která se nachází v turistickém centru. I na této demonstraci se očekává mnohatisícová účast.

Zapalování barikád z odpadků při demonstracích v Barceloně. | Foto: Sergio Perez | Zdroj: Reuters