Na zatčení Puigdemonta se podílela španělská tajná služba. Katalánci se semkli, říká katalánista

Zpráva o nedělním zadržení katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta v Německu poslala do ulic Barcelony znovu desetitisíce lidí. Německá policie zadržela Puigdemonta, když zemí projížděl na cestě z Finska do Belgie. „Vypadá to, alespoň podle víkendových událostí, že zatčení semklo katalánskou společnost," říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus Jiří Pešek, katalánista žijící v Barceloně.

Evropské zatykače vydalo Španělsko nejen na Puigdemonta. Další bývalí ministři jeho vlády už oznámili, že budou spolupracovat s policií ve státech, kde se dosud ukrývali.

Jde mimo jiné o bývalou ministryni školství Claru Ponsatíovou, která od loňského obvinění ze vzpoury pobývá ve Skotsku, kde přednáší na univerzitě. Její právník deníku potvrdil, že se sama přihlásí na policii. Podobný krok již učinila také čtveřice dalších uprchlých politiků, kteří pobývají v Belgii.

Podle Jiřího Peška mají nedělní protesty, kterých se jen v Barceloně zúčastnilo podle odhadů přibližně 50 000 lidí, za následek přibližně 90 lehce zraněných lidí. „Byly tam, myslím, zadrženy tři osoby. Odezva v ulicích byla o něco divočejší, než jsme byli doposud zvyklí,” řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Na zatčení bývalého premiéra je podle katalánisty problematické hlavně to, že k němu došlo v Německu.

„V Německu je poměrně vysoká šance, že by Puigdemont mohl být opravdu vydán španělským soudům. Pravdou je, že se na zadržení podílela španělská tajná služba, která tvrdí, že měla Puigdemonta v hledáčku po celou dobu cesty. Logicky tu pak vyvstává otázka, proč nebyl zadržen na území Švédska nebo Dánska, kde by byly problémy s jeho vydáním trošku větší.”

Přehrát 26.3.2018 Dnešní Plus Německá policie zadržela Carlese Puigdemonta. Jak reaguje katalánská společnost? Odpovídá Jiří Pešek

Co zatčení expremiéra znamená pro vývoj na katalánské politické scéně? „Vypadá to, alespoň podle víkendových událostí, že tahle zatčení semkla katalánskou společnost. Zejména semkla tábor zastánců nezávislosti,” odpověděl Pešek.

„Teď se hodně mluví o tom, že by mohlo dojít k širšímu spojenectví na politické scéně. V Katalánsku ještě pořád neexistuje vláda, a to už od regionálních voleb uběhly tři měsíce. Je dost možné, že v průběhu několika příštích dnů, maximálně týdnů, dojde ke zformování nové vlády,” myslí si odborník.

„Ta vláda by měla být ustanovena do 22. května. Pokud se tak nestane, nastal by scénář dalších předčasných voleb,” dodal Jiří Pešek.