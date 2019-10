Katalánec o odsouzení politiků Španělskem: Nejsou to zločinci, nejsou zkorumpovaní, nikoho nezabili

Tresty odnětí svobody v trvání devět až třináct let. Takový rozsudek vynesl v pondělí nejvyšší soud Španělského království nad devíti vazebně stíhanými katalánskými politiky. Dopustili se pobuřování a zpronevěry tím, že organizovali referendum o nezávislosti Katalánska na podzim před dvěma lety. Jordi Solé, tajemník pro zahraniční otázky strany Republikánská levice, v rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že je to těžký den pro Katalánsko a demokracii. Praha 12:36 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jordi Solé, tajemník pro zahraniční otázky strany Republikánská levice | Zdroj: Profimedia

Úřadující španělský premiér Pedro Sanchez po rozhodnutí soudu nad katalánskými představiteli prohlásil, že respektovat rozsudek znamená jej naplnit, a odmítl tak úvahy o amnestování odsouzených politiků. Předseda katalánské autonomní vlády Quim Torra chce požádat o naléhavou schůzku se Sanchezem i se španělským králem Felipem VI.

Do ulic katalánských měst vyšly tisíce demonstrantů. Zablokovali silnice a železniční tahy. Paralyzován byl také provoz letiště v Barceloně.

Jak hodnotíte rozsudek nejvyššího soudu nad katalánskými politiky?

Je to těžký den pro Katalánsko a pro demokracii. Rozsudek, který jsme se dozvěděli, je v podstatě ostuda. Zdá se mi, že to není demokratické chování uchýlit se k potlačení legitimního politického hnutí formu tvrdých trestů vězení nebo k nasazení policie 1. října 2017. Myslím, že to ukazuje na to, že španělská demokracie má problémy, ačkoli se veřejně prezentuje jako plná a solidní. Myslím, že je vidět, že Španělsko nechce problémům čelit politicky formou dialogu.

Katalánci vyšli do ulic kvůli trestu pro politiky. V Barceloně protestující blokují mezinárodní letiště Číst článek

V tuto chvíli lidé v Katalánsku občansky a nenásilně reagují, protože je nepřijatelné, aby naši zákonní zástupci byli už dva roky ve vazbě. Nejsou to zločinci, nejsou zkorumpovaní, nikoho nezabili. Jen vyzvali lidi, aby šli k hlasovacím urnám. To přece nikdy není zločin. Nikdy to nikoho nemůže přivést do vězení.

Vaše kampaň za nezávislost tedy bude pokračovat?

Nikdy se nevzdáme obrany našich demokratických, občanských a politických práv. Jestli si někdo myslí, že tak tvrdý rozsudek způsobí, že více než dva miliony Katalánců toužících po nezávislosti zmizí, tak se hodně mýlí.

Vysoké tresty pro katalánské politiky za referendum o nezávislosti. Bývalý vicepremiér dostal 13 let Číst článek

Nezmizíme, zůstaneme a vrátíme se ještě silnější. Je to totiž otázka základních hodnot. Někdo může být pro a jiný proti nezávislosti Katalánska. Můžeme o tom ale diskutovat. Nejen o meritu věci, ale i o způsobu, jak k nezávislosti dojít. Nedá se to ale zastavit soudními rozsudky, hrozbami a politickou perzekucí. Je to hnutí, které oslovuje mnoho obyvatel Katalánska. Průzkumy v posledních šesti letech nám ukazují, že 70 až 80 procent obyvatel je pro referendum. To neznamená, že jsou všichni pro nezávislost, ale říká to, že většina Katalánců je pro to řešit konflikt, který je politický.

Proto je to pro nás těžká a složitá chvíle, ale lid Katalánska jí bude čelit, protože jsme oddaní demokratickým principům. I přes složitost a závažnost situace bude naše odpověď vždy dialog, jednání a hledání demokratického, klidného, nenásilného východiska z tohoto konfliktu.

Není tedy možné, že se objeví nějaká skupina podobná baskické organizaci ETA?

Věřím, že to se nestane. Katalánsko je společnost velmi oddaná myšlence míru, nenásilí a demokracie. Víme, že španělský stát nás provokuje a provokovat bude. Budeme se vyhýbat neadekvátním reakcím. Nepadneme do této pasti. Nikdo ze zastánců nezávislosti nebude vyzývat k něčemu, co by nebylo nenásilné. Z naší strany nikdy nepřekročíme hranici, která by vedla k násilí. Není u nás žádná politická vize, která by ospravedlňovala použití násilí. Tou není ani myšlenka nezávislosti Katalánska.