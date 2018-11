Za vzpouru až 25 let vězení. Prokuratura žádá tresty pro bývalé katalánské vedení

Španělská prokuratura obžalovala bývalé katalánské vedení ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost Katalánska. Nejvyšší trest - 25 let vězení - žádá pro bývalého katalánského vicepremiéra Oriola Junquerase. Tresty od 17 let do osmi měsíců vězení požaduje i pro další téměř dvě desítky politiků. V pátek o tom informoval deník El País.

Madrid 12:27 2. 11. 2018 (Aktualizováno: 13:17 2. 11. 2018)