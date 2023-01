Expremiér Katalánska Puigdemont už není obviněn za vzpouru. Pomohla mu reforma trestního zákoníku

Soudce španělského nejvyššího soudu ve čtvrtek zastavil stíhání katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta kvůli obvinění ze vzpoury, zůstává ale obviněn ze zpronevěry a nedodržování soudních rozhodnutí. Informují o tom místní média. Krok souvisí s reformou trestního zákoníku, která dnes vstoupila v platnost a která trestný čin vzpoury zrušila. Madrid 14:51 12. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý premiér Katalánska Carlese Puigdemont | Zdroj: Reuters

Carles Puigdemont, který byl předsedou katalánské regionální vlády v letech 2016 a 2017, byl obviněn ze vzpoury spolu s dalšími členy jeho regionální vlády kvůli neústavnímu referendu o nezávislosti Katalánska z října 2017. Zatímco někteří ministři kvůli tomu byli odsouzeni k vysokým trestům vězení, Puigdemont zatím trest nedostal, jelikož v roce 2017 uprchl do Belgie.

Soudce nejvyššího soudu Pablo Llarena ve čtvrtek také oznámil, že dál platí národní zatykač na Puigdemonta kvůli obvinění ze zpronevěry a činu, který španělské právo označuje jako neposlušnost (nedodržování úředních verdiktů).

OBRAZEM: Deset pater, třináct metrů. V Katalánsku se konala soutěž ve stavění lidských věží Číst článek

S vydáním eurozatykače na Puigdemonta a exministry Toniho Comína a Claru Ponsatíovou, kteří jsou rovněž na útěku před španělskou justicí, kvůli zpronevěře a neposlušnosti, zatím Llarena počká až po rozhodnutí evropského soudu.

Ten stále řeší odvolání Puigdemonta, Comína a Ponsatíová proti rozhodnutí Evropského parlamentu (EP), který je kvůli žádosti Španělska o jejich vydání zbavil europoslanecké imunity.

Kvůli referendu z roku 2017 a rezoluci, kterou krátce po něm přijal katalánský parlament a která předpokládala zahájení procesu vytvoření samostatné katalánské republiky, španělský nejvyšší soud vynesl v říjnu 2019 tresty pro 12 katalánských politiků, z toho devět jich poslal do vězení na devět až 13 let.

Předloni v červnu socialistická vláda Pedra Sáncheze udělila těmto politikům milost, ačkoli oni žádali amnestii, tedy zrušení trestů. Nyní se jejich advokáti chystají žádat o přehodnocení verdiktů.

Loni v prosinci španělský parlament schválil reformu trestního zákoníku, z níž čin neozbrojené vzpoury vypadl a nahradil ho trestný čin vážného narušování veřejného pořádku. Vláda to zdůvodnila mimo jiné tím, že šlo o zastaralý trestný čin, který neměl obdobu v jiných evropských právních systémech.

Za vzpouru (sedición) hrozily tresty od 10 do 15 let vězení, za nový čin vážného narušení veřejného pořádku to je tři až pět let vězení. V trestním zákoníku ale stále zůstal čin zvaný rebellion (vzpoura), který ale předpokládá účast v teroristické skupině a použití zbraní.

Reforma rovněž snížila tresty za zpronevěru, pokud nedošlo k obohacení, a to ze 12 let na nejvýše čtyři roky. Puigdemont je obviněn ze zpronevěry kvůli tomu, že jako premiér použil finance autonomního regionu na uspořádání neústavního referenda.