Katalánsko schválilo reformu zákona o premiérovi. V čele tamější vlády může stanout opět Puigdemont

Katalánský parlament, v němž mají většinu separatistické strany, odsouhlasil v pátek reformu, která umožní schválit premiéra této autonomní oblasti bez jeho osobní účasti na zasedání parlamentu. Informoval o tom deník El Periódico. Změnu zákona iniciovali separatisté kvůli tomu, aby mohl být předsedou regionální vlády případně zvolen katalánský expremiér Carles Puigdemont. Mluvčí španělské vlády oznámil, že vláda reformu zákona napadne u soudu. Barcelona/Madrid 15:52 4. 5. 2018 (Aktualizováno: 16:36 4. 5. 2018)

Zatím ale není jasné, zda separatisté na předsedu katalánské vlády navrhnou Puigdemonta. Ten je nyní v Německu, kde čeká na rozhodnutí tamního soudu o vydání do Španělska.

Španělská justice viní Puigdemonta ze vzpoury a zpronevěry státních peněz kvůli referendu o nezávislosti Katalánska z loňského října. Jasno o kandidátovi by mělo být zřejmě o víkendu, kdy se má Puigdemont v Berlíně sejít se separatistickými poslanci.

Média spekulují, že poslanci se v Berlíně možná dohodnou na nominaci poslankyně Elsy Artadiové, která má reálnou šanci stát se katalánskou premiérkou.

Puigdemontovu kandidaturu totiž už v lednu zablokoval ústavní soud. Katalánský parlament musí nového předsedu regionální vlády schválit do 22. května, jinak se v Katalánsku automaticky budou konat nové volby.

Varování z Madridu

Španělská vláda už ve čtvrtek varovala vedení katalánského parlamentu, že se postoupením reformy o předsednictví vlády Katalánska do hlasování v plénu může dopustit porušení verdiktů ústavního soudu.

Madrid katalánské vedení též písemně upozornil, že za to může nést následky. Podobně je trestně stíhaná bývalá předsedkyně katalánského parlamentu Carme Forcadellová za to, že postoupila do hlasování v plénu zákon o referendu.

Katalánský parlament v pátek také hlasy separatistických stran schválil rezoluci, která požaduje „okamžité propuštění politických vězňů“.

Za ně separatisté označují desítku katalánských exministrů a aktivistů, kteří jsou ve vazbě, někteří už půl roku, kvůli snahám o nezávislost Katalánska. Za vzpouru jim hrozí až 25 let vězení, soud by měl podle španělských médií začít na podzim.