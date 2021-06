Milost pro katalánské politiky by nic neřešila, říká manželka jednoho z nich. Na soud čeká 3000 dalších

Dvanáct katalánských politiků a vůdců vlasteneckých organizací by mohlo dostat od španělské vlády milost. Po výzvě předsedy katalánské regionální vlády Pera Aragonese k propuštění vězňů o tom podle španělských medií premiér Pedro Sánchez uvažuje. Radiožurnálu se podařilo přesvědčit jednu z manželek vězněných politiků k rozhovoru právě v den, kdy mohl její muž na 24 hodin opustit zdi věznice. Madrid 14:10 4. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pro Dianu Riba i Giner (na snímku) je věznění jejího manžela, bývalého ministra zahraničních vztahů Katalánska Raüla Romevy i Ruedy nejtěžší zkušeností v životě | Foto: Rafael Marchante | Zdroj: agentura Reuters | ©

Pro Dianu Riba i Giner je věznění jejího manžela, bývalého ministra zahraničních vztahů Katalánska Raüla Romevy i Ruedy nejtěžší zkušeností v životě. Sama je politička. Je poslankyní Evropského parlamentu za Katalánskou republikánskou levici.

Milost pro katalánské politiky by nic neřešila, říká manželka jednoho z nich.

V den, kdy jsme se sešli k rozhovoru, byl její manžel na 24 hodin na svobodě. Ve vězení už strávil tři a půl roku z 12 let svého trestu. Za dobré chování mohl po odpykání čtvrtiny trestu opustit věznici a setkat se s rodinou a čtenáři své knihy.

„Vnímáme to jako zázrak. Jako naprosto výjimečný den. Předtím byl ve vězení a teď je tu s námi a můžeme se zase vidět. Ale je to stále jen dočasné. Náš vězeňský systém nedovoluje vidět trestané kdykoli si to někdo přeje. Ale využíváme možností, kdykoli dostaneme povolení k návštěvě, abychom se zase cítili jako rodina. V těch chvílích zase vidí naši synové otce jako vůdčí osobnost rodiny a jsme všichni šťastní,“ popsala Diana Riba i Giner.

Na podzim 2019 poslal soud devět obžalovaných za organizaci nelegálního referenda o nezávislosti Katalánska za mříže. Vyměřil jim tresty od devíti do třinácti let. Tři obžalovaní se stále ukrývají v cizině.

„Naši synové byli hodně vázaní na otce. Bylo jim devět a jedenáct, když nastoupil do vězení. Teď je jim 13 a 15, to je věk, kdy se formuje osobnost. Má to tedy hodně negativních dopadů na jejich chování. Chybí takové to každodenní objetí. Ti, co nás poslouchají, asi vědí, že takové budování vztahu je o každodenním kontaktu. Když je ale otec ve vězení, tak taková každodennost prostě chybí,“ řekla.

Rodiny mohou psát vězňům zavřeným za pokus vyhlásit nezávislosti Katalánska dopisy. Každý den spolu mohou také sedm minut komunikovat po telefonu. Sdělují těm za mřížemi, co celý den dělali, aby u nich zachovali pocit denně uplývajícího času, který se za vězeňskými zdmi ztrácí.

O možnosti udělení milosti španělskou vládou si paní Diana Riba i Giner myslí, že by to vyřešilo jen situaci oněch devět odsouzených. To je ale podle ní jen špička ledovce.

Soudní řízení se vede s dalšími asi třemi tisíci obviněnými kvůli katalánskému separatismu a ti také mohou skončit ve vězení. Řešením by tedy podle paní Riba i Giner byla amnestie pro všechny, aby se mohl konflikt Madridu s Katalánskem začít řešit znovu od začátku.