Španělský soud zrušil obnovení karantény v Katalánsku, regionální vláda neměla právo ji nařídit

Soud v pondělí zrušil opětovné zavedení přísné karantény, které regionální vláda Katalánska vyhlásila od pondělí kvůli nárůstu počtu případů covidu-19 v části tohoto regionu na severovýchodě Španělska. Opatření, které omezuje pohyb lidí ve městě Lérida (katalánsky Lleida) a v několika dalších obcích na nejnutnější cesty z domu, soud v Léridě odmítl s tím, že regionální vláda k takovému kroku není kompetentní. Informovala o tom místní média. Madrid 18:44 13. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělští zdravotníci před hotelem v Barceloně | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

Předseda katalánské vlády Quim Torra v reakci na verdikt vyzval občany, aby opatření přesto dodržovali a z domu vycházeli jen v nutných případech, tedy kvůli práci, nákupu či návštěvě lékaře. Torra také oznámil, že vláda ještě v pondělí přijme dekret, kterým vyhlásí přísná opatření k zastavení nákazy. Torra uvedl, že vláda jedná v souladu s doporučeními epidemiologů a ve snaze ochránit zdraví občanů. Léridská prokuratura ale už upozornila, že jakýkoli dekret regionální vlády bude nelegální, pokud bude porušovat základní práva občanů.

Ve Španělsku zavřeli kvůli viru druhou oblast. Tentokrát jde o část Galicie na severu země Číst článek

Katalánská vláda už začátkem měsíce vyhlásila výjimečné opatření v oblasti kolem Léridy, když uzavřela kvůli zvýšenému počtu případů covidu-19 okres Segria. S tím tehdy soud v Léridě souhlasil, ačkoliv omezil platnost opatření jen na dva týdny. Nyní ale vláda omezila pohyb lidí s výjimkou nutných cest z domova, a k tomu podle soudu nemá kompetence. Takové omezení platilo ve Španělsku od poloviny března, tehdy ho ale vyhlásila ústřední vláda v rámci nouzového stavu. Ten skončil 21. června.

Další opatření

Španělská vláda v pondělí podle místních médií katalánské vládě vzkázala, že rozhodnutí soudu je nutné respektovat, a navrhla regionálnímu kabinetu, ať přijme jiná opatření, jako například uzavření veřejných budov provozovaných místní správou v daných oblastech či omezení návštěvnosti.

Španělsko uzavřelo kvůli koronaviru okres, kde žije na 200 tisíc obyvatel Číst článek

Nové opatření, podle něhož mělo zhruba 160 000 obyvatel Léridy a sedmi okolních obcí od pondělní půlnoci zůstat převážně doma, způsobilo zmatek u místních provozovatelů restaurací, kteří nevěděli, zda smí či nesmí otevřít. Regionální vláda se může ještě proti rozhodnutí soudu odvolat.

„Podíváme se, jak to můžeme vyřešit z právního hlediska,“ uvedla v rozhlasové stanici Catalunya Ràdio katalánská ministryně zdravotnictví Alba Vergésová. "Jsou to nezbytná opatření. Nepřijímali bychom je, kdyby to nebylo naprosto nutné," hájila kroky vlády regionální politička.

Španělsko je v nynější pandemii jednou z nejhůře zasažených zemí v Evropě, úřady zaznamenaly na 28 400 zemřelých s covidem-19. Ačkoli denní počty nakažených i obětí od vrcholu epidemie už prudce klesly, v poslední době se v zemi objevilo několik desítek lokálních ohnisek nákazy.

Povinné nošení roušek

V celém Katalánsku za posledních 24 hodin přibylo 301 případů nákazy koronavirem, z toho 116 připadá na okres Segria, uvedlo v pondělí katalánské ministerstvo zdravotnictví.

Španělští vědci objevili koronavirus v odpadní vodě z loňského března. Virus tak mohl v Evropě být dřív Číst článek

Vzhledem k nárůstu nových případů už polovina ze španělských autonomních regionů schválila či se chystá schválit povinné nošení roušek na veřejnosti, a to bez ohledu na to, zda lze dodržet bezpečnou vzdálenost, uvedl v pondělí deník El País. Od čtvrtka tato povinnost platí v Katalánsku, od pátku v Extremaduře a od pondělí na Baleárech. V pondělí tuto povinnost s platností od středy schválila mimo jiné Andalusie.

V celém Španělsku platí jinak povinnost nosit roušky na veřejnosti, pokud nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Tuto povinnost zavedla ústřední vláda od 21. května, bezpečnou vzdálenost stanovila tehdy na dva metry a od 21. června ji zkrátila na 1,5 metru.