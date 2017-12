Místo Ježíška 'kakající' polínko. Děti v Katalánsku se musí před Vánocemi starat o Cagatío

Dětem v Katalánsku na severovýchodě Španělska nenosí na Štědrý den dárky Ježíšek, ale zvláštní bytost. Říká se jí Tío de Nadal – vánoční strýček. Postavička připomíná dřevěné prasátko s červenou čapkou. Když se o něj děti před Vánocemi dobře starají a krmí ho, vytlačí ze sebe ne bobky, ale dárky. Proto se mu v Katalánsku také říká Cagatío. Reportáž Barcelona 13:30 24. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětem v Katalánsku nenosí na Štědrý den dárky Ježíšek, ale zvláštní bytost. Říká se jí Tío de Nadal. | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Vypadá to jako polínko na nožkách. Tohle je z větve korkového dubu. Má namalované oči a pusu, nos je ze špalíčku a nad obličejem to má červenou čepičku.

V Katalánsku dárky nenosí Ježíšek, ale 'kaká' polínko. Více si poslechněte v reportáži Pavla Nováka.

„Je to v podstatě kus polena, kus dřeva, které se vybralo v lese. Má typickou katalánskou sedláckou čepičku. Dává se do rodin 13. prosince a děti mu dávají do 24. každý večer najíst. Dostane nějaké ovoce, dostane to, co děti jedly k večeři, aby polínko nebylo hladové. Je to v podstatě obdoba našeho Mikuláše, protože to polínko dětem přináší malé dárky. Jsou to čokolády nebo nějaká malá pozornost,“ popsala Radiožurnálu Zuzana Čapková, která už 28 let žije v Barceloně.

Přes zadek polínka se musí přehodit deka, pod kterou polínko zatlačí a vydá ze sebe dárky, vysvětluje, jak taková nadílka Cagatía vypadá, českokatalánská rodina Zdeňka, Aurory a šestileté Abril.

Abril musí jít za dveře a počkat na signál, ze kterého je jasné, že polínko už nadělilo. A není to zvonění zvonečku.

Dítko si s sebou musí přinést klacek, tyčku nebo třeba násadu od smetáku a poklepat, no možná spíš potlouct Cagatía po zádech a zazpívat k tomu písničku. A Cagatío Abril odměnil.

Maminka Aurora vzpomíná, že dřív Cagatío naděloval hlavně marcipán a sladkosti. Dnes ale nosí i hračky. To aby je děti nedostaly až na konci prázdnin na Tři krále, ale mohly si je užít už od začátku Vánoc.