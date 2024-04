Katalánsko zůstane součástí Španělska. Další pokus separatistů o odtržení zavrhnul ústavní soud

Španělský ústavní soud zastavil další legislativní pokus o vyhlášení nezávislosti Katalánska. Soud vyšel vstříc žádosti centrální vlády a zmrazil projednávání návrhu zákona předloženého v katalánském parlamentu na odtržení tohoto regionu od Španělska, píšou v úterý agentury EFE a Europa Press. Na konci února katalánský parlament, kde mají separatisté většinu, rozhodl, že se bude návrhem zabývat, což vyvolalo odmítavou reakci v Madridu. Madrid/Barcelona 15:20 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soud zavrhl pokus o odtržení Katalánska od Španělska (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Katalánský parlament 20. února rozhodl, že projedná návrh zákona podaný občany na vyhlášení nezávislosti regionu. Na konci března vláda premiéra Pedra Sáncheze rozhodla, že proti postupu katalánského parlamentu podá stížnost k ústavnímu soudu. Podle agentur EFE a Europa Press v úterý soudci jednomyslně rozhodli, že podání vlády v Madridu je přípustné. To znamená, že projednávání návrhu zákona je pozastavené.

Rozhodnutí ústavního soudu přichází uprostřed kampaně před volbami do katalánského regionálního parlamentu, které se konají 12. května. Podle posledních průzkumů, o kterých informuje server RTVE, trojici separatistických stran hrozí, že nebudou mít v novém složení sněmu většinu. Podle průzkumů jsou favority socialisté, kteří odtržení Katalánska odmítají.

Ke sjednocení sil dvou největších separatistických stran, Junts a ERC, vyzval v březnu bývalý katalánský premiér Carles Puigdemont. Ten v úterý ohlásil, že pokud se mu nepodaří po volbách stát premiérem, tak odejde z aktivní politiky.

Puigdemont, který je šéfem středopravicové strany Junts, řekl, že si nedokáže představit sám sebe jako vůdce opozice.

Puigdemont je od roku 2017, kdy se jeho vláda pokusila dosáhnout nezávislosti Katalánska, v zahraničí, aby unikl španělské justici. Šanci na návrat mu otevírá zákon o amnestii, který schválila dolní komora.

Zákon o amnestii je v nyní v Senátu, který ho zřejmě v květnu zamítne. Pak se vrátí do dolní komory pro konečné hlasování. Puigdemont již dříve řekl, že se do Španělska vrátí a vystaví se možnému zatčení, pokud bude mít dojednané zvolení do čela katalánské vlády.