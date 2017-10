Katalánsku hrozí předčasné volby i to, že mu Madrid převezme policii

Španělská vláda zřejmě v rámci omezení autonomie Katalánska převezme velení katalánské policie. Řekl to v pátek člen vedení vládní Lidové strany Fernando Martínez-Maíllo. V rozhovoru pro španělský rozhlas také uvedl, že katalánská vláda má ještě čas vývoj zvrátit, a to do konce příštího týdne, než bude omezení autonomie schvalovat Senát.

