Katalánský expremiér Puigdemont je na svobodě, nesmí ale opustit Belgii

Vyšetřující soudce měl na rozhodnutí o dalším osudu zadržených katalánských politiků 24 hodin. Soudní líčení trvalo deset hodin a skončilo propuštěním nejen bývalého premiéra, ale i čtyř ministrů jeho vlády, kteří také v současnosti pobývají v Belgii.

Bouřlivý katalánský podzim. Od snu o nezávislosti k vystřízlivění v belgickém exilu Číst článek

Puigdemontův právník Paul Bekaert při odchodu z úřadu belgického prokurátora naléhajícím novinářům potvrdil, že jsou všichni na svobodě.

Nikdo z katalánských politiků teď nesmí opustit Belgii bez svolení soudce. Puigdemont už před zadržením ujistil, že bude s belgickými soudy spolupracovat.

Belgický státní zástupce uvedl, že všichni musí předstoupit před soud nejpozději do 15 dnů, kdy by se mělo rozhodovat o jejich vydání na základě evropského zatykače. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat a Puigdemontův právník už prohlásil, že je připravený to udělat. Vydání katalánských politiků by se tak mohlo protáhnout až na dva nebo tři měsíce.

Španělsko vydalo na katalánského premiéra zatykač. O pomoc žádá i belgické úřady Číst článek

Vyšetřující soudce měl podle mluvčího bruselské prokuratury Gillese Dejemeppea na výběr tři varianty. Mohl evropský zatykač odmítnout a stíhání katalánských politiků v Belgii zastavit. Mohl je také nechat ve vazbě, nebo je do rozřešení vydání do Španělska pustit na svobodu.

Španělsko Puigdemonta a jeho ministry stíhá kvůli vzpouře, které se měli dopustit vyhlášením katalánské nezávislosti. Skupina zemi opustila minulý týden, když Madrid zavedl přímou správu regionu.