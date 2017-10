Katalánský premiér zvažuje regionální volby. Vyhnul by se tak omezení autonomie

Katalánský premiér Carles Puigdemont zvažuje vypsání regionálních voleb, čímž by se Katalánsko mohlo vyhnout omezení své autonomie, které chystá španělská vláda. Tvrdí to španělská i katalánská média. Španělský deník El País dokonce napsal, že Puigdemont by mohl předčasné volby v autonomním regionu vyhlásit už ve čtvrtek odpoledne. Katalánský deník La Vanguardia uvedl, že varianta voleb se pouze vrátila do hry při jednáních katalánské vlády.

