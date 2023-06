Místopředsedkyně evropských liberálů Cseh: Na pódium s extremistickými vůdci šel Babiš dobrovolně

Evropská liberální strana ALDE posílá do Prahy misi, která má prozkoumat, zda je hnutí ANO stále v souladu s jejími liberálními hodnotami. Představitele ALDE a její skupiny Renew v Evropském parlamentu znepokojilo květnové vystoupení šéfa ANO Andreje Babiše na konferenci ultrakonzervativních a krajně pravicových politiků v Budapešti. „Jsem velmi zvědavá na výsledky,“ místopředsedkyně skupiny Renew – maďarská europoslankyně Katalin Cseh. Brusel/Praha 17:00 15. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarská europoslankyně a místopředsedkyně skupin Renew Katalin Cseh | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Jsou současné postoje hnutí ANO stále v souladu s liberálními hodnotami strany ALDE a politické skupiny Renew?

Nejprve mi dovolte říct, že si velmi vážím svých kolegů z Česka, obzvláště práce Martiny Dlabajové a Dity Charanzové, které třeba v minulém období hlasovaly pro usnesení o porušování právního státu v Maďarsku. My ve skupině Renew a také ve straně ALDE ale zároveň vnímáme posuny v postojích pana Babiše, ke kterým došlo zhruba za poslední rok.

Proces prověřování hnutí ANO odstartoval projevem pana Babiše na konferenci v Maďarsku, kde vystupoval po boku Viktora Orbána a krajně pravicových lídrů z Belgie, z Dánska nebo Rakouska, kteří jsou přímými soupeři našich vlastních členských stran. Babiš, představitel evropské liberální strany, tam byl představen jako konzervativní lídr.

Přihlásil se také k obavám o konzervativní hodnoty. Samozřejmě má právo to udělat. Ale já jsem liberální politička a bojím se o liberální hodnoty, ne o ty konzervativní. A proto šest stran z rodiny ALDE - strany ze Švédska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Nizozemska - iniciovaly usnesení, v kterém jsme vyjádřili znepokojení nad jeho chováním.

Dalším krokem bude v nejbližší době vyslání vyšetřovací mise do Česka, která zhodnotí situaci v ANO. Jsem velmi zvědavá na výsledky.

Jste také členkou této mise?.

Nejsem. O jejím složení rozhodne předsednictvo ALDE. Jedná se o standardní postup, který jsme absolvovali i v minulosti u podobných situací.

Kdy kolegové tedy do Prahy na zmíněnou misi vyrazí a kdy budou známy výsledky?

Myslím, že se to uskuteční ve velmi blízké budoucnosti. Vzhledem k tomu, že usnesení podpořila výrazná většina členů ALDE, tak myslím, že jsou naši delegáti opravdu zvědaví na informace, jak se politická trajektorie pana Babiše vyvíjí, a zda bere v úvahu zpětnou vazbu z ALDE. Velmi sledujeme jeho cestu a doufáme, že od něho uslyšíme vysvětlení.

Liberální lídr Babiš

Jak bude tato mise v Praze probíhat? Půjde o důkladný pohovor s Andrejem Babišem? Nebo jak si ten proces máme představit?

Nemohu komentovat detaily, ale samozřejmě by se zástupci mise měli setkat s širokým spektrem představitelů ANO v Česku. A jsem si jistá, že jakmile se se zjištěními mise seznámí naši delegáti, tak je také zveřejníme. Takže se veřejnost, naši voliči, budou moci dozvědět, jak situaci v ANO hodnotíme.

Mohla byste upřesnit, jaké budou hlavní aspekty, témata a názory ANO, které budete posuzovat?

Musíme se důkladně podívat na to, zda se pan Babiš stále považuje za liberálního lídra, zda je stále v souladu s hodnotami naší skupiny a zda chce patřit do společenství našich liberálních lídrů, anebo míří do jiné skupiny lídrů, kteří zastávají jiný typ Evropy.

Jsme velmi zvědaví na vysvětlení některých jeho výroků o Evropské unii, v nichž například tvrdil, že by EU lidem ráda diktovala, jak žít, jak se oblékat nebo jak jíst. To jsou věty, které obvykle slýchávám od pana Orbána, který je úplně na druhém konci politického spektra. Tak jsem zvědavá, jak to pan Babiš vysvětlí. A co mu Evropská unie vlastně diktuje.

Jsou pro toto hodnocení důležité například i postoje k manželství osob stejného pohlaví nebo Istanbulské úmluvě?

Samozřejmě vezmeme v úvahu širokou škálu toho, co považujeme za naše základní liberální principy. V liberální skupině ale můžeme vést mnoho debat a také je vedeme. Jsme velká strana, takže se mezi sebou nemusíme shodovat třeba v otázkách týkajících se ekonomiky nebo unijních kompetencí, to je normální.

V čem se ale musíme shodovat, jsou naše hodnoty: základní principy právního státu a boj proti populistům. V tomto historickém okamžiku, kdy v našem sousedství zuří válka, si musíte vybrat stranu.

Orbanizace Evropy

Andrej Babiš v reakci na rezoluci ALDE uvedl, že základní liberální hodnotou je svoboda projevu, on je svobodný člověk a měl tedy právo vystoupit na konferenci v Budapešti. Nemá pravdu?

Samozřejmě na to má právo. Stejně tak se může svobodně prohlašovat za konzervativního lídra. Ale my jako jeho politická rodina na to také můžeme mít svůj názor. Myslím, že je velmi těžko obhajitelné stát jeden den na pódiu vedle Viktora Orbána a druhý den jít na setkání liberálních lídrů, kde řešíme, jak bojovat proti orbanizaci Evropy. Babiš už není premiérem.

V době kdy premiérem byl, tak bylo samozřejmě nutné absolvovat nějaká bilaterální jednání, diplomatická setkání… Ale on vyrazil na tuto extremistickou konferenci nyní. A vystupoval vedle amerických i evropských lídrů extrémní pravice, zástupců strany Bolsonara, Viktora Orbána…

„A jel tam z vlastní vůle.“

Předpokládám tedy, že zvážil i možné důsledky a to, jaké emoce to může vyvolat u liberálních stran, kteří s těmito vůdci soupeří.

Babiš také uvedl, že nápad oficiálně odsoudit jeho účast v Budapešti vzešel od marginální opoziční maďarské strany Momentum, tedy od vaší strany. Domnívá se, že jde spíše o nepřímý útok na Viktora Orbána.

Velmi mě mrzí, že si pan Babiš nenašel čas zamyslet se nad postojem velké většiny našeho kongresu. Víte, měl možnost se omluvit a říct, že stále sdílí naše hodnoty. Místo toho ale vstoupil do plného frontálního útoku v českých médiích. Myslím, že zejména v souvislosti s tou zjišťovací misí by měl vést rozhovory konstruktivním způsobem.

Jeho komentář samozřejmě není neobvyklý. Útoky a znevažování mé vlastní strany slýchám často – ale obvykle to přichází od pana Orbána. Nečekala bych, že tyto řeči uslyším i od člena liberální rodiny. A znovu zdůrazňuji, že návrh usnesení proti panu Babišovi podpořilo šest stran z celé Evropy, a nakonec bylo přijato drtivou většinou delegátů na našem kongresu.

Takže byl to férový proces. Doufám, že to pan Babiš zreflektuje a dospěje k tomu, že je stále v souladu s našimi hodnotami a nejede linku Viktora Orbána.

Může být výsledkem hodnocení, že bude hnutí ANO vyloučené ze strany ALDE a skupiny Renew?

Opravdu nemám pravomoc komentovat podrobnosti hodnocení, zvláště když ještě není uzavřeno. Mohu jen říci, že strana ALDE potřebná zjištění zveřejní a voliči se o našich závěrech dozvědí co nejdříve.

Zvláštní signály

Vidíte problém jen v účasti Andreje Babiše na zmiňované konferenci v Maďarsku, nebo už jste o směřování hnutí ANO měla pochybnosti dříve?

S celkem silnými obavami sleduji trajektorii, kterou pan Babiš prošel od chvíle, kdy odešel z vlády. Ale určité zvláštní signály tam vlastně byly už i dříve. Považuji za velmi znepokojivé, že neustále označuje autokratické vůdce za své přátele. Velmi nesouhlasím s některými jeho postoji vůči Evropské unii nebo třeba k Zelené dohodě pro Evropu.

Je pro vás problematický pouze Andrej Babiš nebo i jiné osobnosti z hnutí ANO?

On je lídr hnutí ANO, symbolizuje jeho politiku. Opravdu musím říct, že při práci s europoslanci za ANO jsem nikdy neměla problémy. Mohli jsme mít neshody, stejně jako jsem měla neshody s poslanci z jiných zemí, kteří jsou členy liberální frakce. Ale to je v pořádku.

Myslím, že ANO má spoustu tváří, spoustu různých proudů. Jen doufám, že směr, který byl nabrán shora, od hlavního lídra, zůstane liberální.

Pojďme se podívat do budoucna – do doby po příštích volbách. Myslíte, že by do skupiny Renew mohly zamířit i další politické strany z Česka? Například Piráti nebo hnutí STAN, tedy současné vládní strany, které jsou považované za spíše liberální?

Je jejich volba aby zvážily své evropské směřování. Teď jejich poslanci sedí v jiných frakcích. S některými kolegy z těchto stran spolupracuji v různých výborech, ale pokud jde o mě, oni mají svou evropskou cestu zatím rozhodnutou. Doufám, že příští volby přinesou do Evropského parlamentu solidní proevropskou většinu

Zatím tedy žádné debaty o případném vstupu do Renew s dalšími politickými stranami nevedete?

Nevím o tom.

Jaká budou hlavní témata politických stran skupiny Renew před volbami v příštím roce?

Musíme lidi ujistit, že Evropa je stále s nimi, že je chráníme tváří v tvář strašlivé válce, která zuří v našem sousedství. Musíme si být jisti, že Ukrajině poskytneme podporu, kterou potřebuje k obraně sebe i našeho kontinentu. Musíme také lidi ujistit, že v krizi životních nákladů stojíme s nimi. Musíme zajistit evropskou budoucnost pro mladé lidi.

Musíme být také silní v oblasti právního státu a poskytnout evropskou odpověď na neliberální výzvy. Celkově tedy musíme našim voličům ukázat, že proevropské politiky jsou řešením, a že evropská jednota je pro jejich životy lepší volbou než politiky neliberálních nacionalistů, kteří chtějí Evropu roztrhat.

Dosažitelné cíle

Politická skupina Renew má nyní 101 poslanců Evropského parlamentu. Jaký počet mandátů by podle vás frakce měla mít po příštích volbách? Co byste považovala za úspěch?

Já věřím v růst, takže alespoň 102. A myslím, že to je zcela dosažitelné.

Sama svůj post v Evropském parlamentu budete obhajovat?

Určitě. Je to samozřejmě na maďarských voličích. Pevně doufám, že tvrdá práce v boji za právní stát a evropské hodnoty, kterou jsem v minulém roce, vykonala, bude mít dobrý ohlas.

Myslím si, že právě teď, kdy jsou principy právního státu pod totálním útokem, je obzvlášť důležité mít v Evropě silný hlas liberálních progresivistů z Maďarska. Dovolte, abych připomněla, že právě v okamžiku, kdy Andrej Babiš vystupoval na podiu vedle Orbána, policie zasahovala se slzným plynem proti středoškolákům, kteří demonstrovali za lepší vzdělání.

Náš poslanec ze strany Momentum byl spoután a zadržen policií. K porušování práv dochází každý den, a proto musíme mít silný hlas pro svobodu a pro Evropu, jak doma, tak i tady v Evropském parlamentu.