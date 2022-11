Fotbaloví fanoušci bydlí v Kataru i v kontejnerech. Je v nich vše potřebné, ale nic navíc

Ve větru, který vane z pouště, se tu třepotají vlajky jednotlivých zemí, které se šampionátu účastní. Hned u vchodu do kontejnerového městečka jsou recepce, rovněž v podobě kontejnerů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se bydlí v kontejnerech? Na místě natáčel blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček

Paní mi říká, že rezervovat si můžu pouze přes booking a podobné aplikace. A 80 až 90 procent kontejnerů je podle ní obsazených. Ale něco se prý snad najde.

„Je to trochu legrace. Ale stačí to. Třeba tu budeme celý měsíc, jestli Argentina postoupí,“ říkají pro Radiožurnál Alejandra s Eitanem, kteří jsou Argentinci.

Ceny za ubytování se jim zdají přemrštěné. „Byli jsme nejdřív v něčem ještě levnějším, ale tam to nestálo za nic. Tady jsme zaplatili 200 dolarů a aspoň máme v kontejneru vlastní koupelnu a záchod. Ale stejně je to šíleně drahé,“ přibližují.

Jestli tu budou party a trochu to tu ožije, zůstanou, jinak by se prý poohlédli po něčem jiném. „Pivo? Tady? Kdepak. Teď se tamhle v obchodě ptali nějací dva Američané a ani náhodou.“

Postel, sprcha, lednice

Kontejnerové městečko je neuvěřitelně rozsáhlé, mezi jednotlivými řadami kontejnerů prochází uličky, možná z dálky to vypadá, že jsou zatravněné, ale ve skutečnosti je to všechno umělý zelený koberec.

„Viděli jste to vevnitř? Pojďte se podívat, nic zvláštního tu není. Postel, sprcha, a je to čisté. Ještě to tu není úplně dodělané, ale zítra by prý mělo být i pivo. Horko tu není, je tady klimatizace,“ popisují Angličané Robert, James a Paul.

Je v nich vše potřebné, ale nic navíc | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

V kontejneru je opravdu všechno potřebné, ale nic navíc. Je to moderní utilitární interiér s oknem. A je tu i malá lednička, asi na to pivo, až bude.

1970: Kam zmizel diamantový šperk? Kolumbijci zatkli těsně před šampionátem anglického kapitána Číst článek

U jednotlivých stánků s posezením si tu můžete dát hamburgery, falafel, šavarmu nebo pizzu. A třeba pan Ridá nabízí, jak říká, jako jediný zdravou stravu. Na okraji městečka je dokonce supermarket.

„Metrem je to úplně v pohodě. Tamhle je stanice, párkrát přestoupíte na jiné linky, všechno je blízko. Na Hayya kartu je navíc veřejná doprava zdarma,“ vysvětluje Juan José, který je z Ekvádoru.

Přiletěl na týden, bude tu prý jen na dva zápasy. „Stejně tu lidi zůstávají jen přes noc. Přes den je spousta zajímavého kolem mistrovství. Pro mě to bylo rozhodnutí na poslední chvíli letět do Kataru, takže už jsem nesehnal jiné ubytování. Ale myslím, že je to i levnější než hotel.“

Bydlení je to vlastně trochu jako ve stanovém městečku na hudebních festivalech. Jen je prostě trošku dražší, protože je v Kataru a ještě pro světový šampionát.