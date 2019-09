Úřady reagovaly pomalu na hrozbu olova po požáru Notre-Dame, píší New York Times

Francouzské úřady se dopustily významných pochybení při informování veřejnosti o rizicích spojených s olovem, které se uvolnilo při požáru pařížské katedrály Notre-Dame. O víkendu to napsal deník The New York Times (NYT), který se dostal k řadě utajovaných dokumentů a na téma uskutečnil desítky rozhovorů. Vyšetřování deníku ukázalo, že úřady otálely, ačkoli do 48 hodin po požáru měly informace o možném nebezpečí. Paříž 11:05 16. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plameny šlehající ze střechy katedrály Notre-Dame | Zdroj: Reuters

Plameny zachvátily Notre-Dame večer 15. dubna a kompletně zničily střechu a centrální věžičku gotické katedrály. Při tom se uvolnilo velké množství olova, které se ve formě prachu rozšířilo do okolí. Podle ekologické organizace Robin des Bois žár roztavil 300 až 400 tun jedovatého kovu.

Koncentrace olověného prachu v bezprostředním okolí katedrály byla následně až 1300krát vyšší, než je míra povolená francouzskými hygienickými standardy, uvádí NYT. Ani v těchto místech ale nebylo okamžitě nařízeno čištění, s hloubkovou dekontaminací se začalo až po čtyřech měsících.

Jak odstranit olověný prach v okolí Notre-Dame? Ve hře je neprodyšný sarkofág nebo chemie Číst článek

Ministerstvo kultury, které má úklid po požáru a rekonstrukci Notre-Dame na starosti, také podle NYT nezavedlo adekvátní bezpečnostní opatření u osob, které na místě pracovaly.

„Dokumenty, jakož i nespočet rozhovorů, jasně ukazují, že francouzské úřady měly do 48 hodin po požáru indicie, že olovo by mohlo představovat vážný problém. Trvalo však měsíc, než představitelé města provedli první testy ve škole nedaleko Notre-Dame. Městští a regionální hygienici do dneška nezkontrolovali všechny školy v blízkosti katedrály,“ napsal americký deník.

Nebezpečná koncentrace olověného prachu byla podle NYT dosud zjištěna v 18 základních školách, školkách a dalších budovách, v nichž se zdržují děti. Tato zařízení ale celé týdny zůstávala otevřená, než se začalo s testováním a čištěním. Podle starší právy investigativního serveru Mediapart v některých školách v okolí Notre-Dame hygienici naměřili až desetkrát vyšší koncentrace olova, než povolují normy.

Vysoká koncentrace olova

Otrava olovem způsobuje u člověka narušení centrálního nervového systému, poškození mozku, nechutenství, bolesti hlavy a další zdravotní problémy. Nebezpečná je hlavně pro děti a těhotné ženy.

OBRAZEM: Katedrála Notre-Dame ještě není bezpečná, aby začala její obnova, řekl hlavní architekt Číst článek

„Tohle jsou astronomická čísla a přístup hygienických úřadů je nepochopitelný,“ komentovala zjištění NYT Annie Thébaudová-Monyová, kterou deník označuje za přední francouzskou odbornici na veřejné zdraví.

Zaznamenaná koncentrace olova je tak vysoká, že někteří experti oslovení reportéry doporučili nebrat malé děti do blízkosti Notre-Dame. Všichni se ale zároveň shodli, že návštěva Paříže jako taková nepředstavuje žádné nebezpečí.

Kvůli údajně nedostatečné reakci místních úřadů na varování ohledně olova už v červenci skupina Robin des Bois podala trestní oznámení na neznámého pachatele.

Televize France 24 tehdy uvedla, že mapa s úrovní koncentrace olova byla zveřejněna až 18. července, tedy více než tři měsíce po požáru katedrály. Pařížská radnice se hájila, že učiněná opatření byla dostatečná.