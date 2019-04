Francouzský ministr kultury: Katedrála Notre-Dame je téměř zachráněná

Většinu částí pařížské katedrály Notre-Dame, u kterých po pondělním požáru hrozilo zřícení, se podařilo zabezpečit a chrám je tak téměř zachráněn. V sobotu večer to řekl francouzský ministr kultury Franck Riester. Podle ministryně pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinové hodlá prezident Emmanuel Macron členským zemím Evropské unie navrhnout vytvoření mechanismu spolupráce při záchraně evropského kulturního dědictví v ohrožení. Paříž 9:50 21. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Katedrála Notre-Dame před požárem. | Zdroj: Fotobanka Pixabay

„Katedrála Notre-Dame je dnes téměř zachráněná, neboť všechna citlivá místa, která zůstávala, byla zabezpečena, stabilizována,“ uvedl Riester.

Několik citlivých míst podle něj nicméně stále zůstává na klenbách. Pokračují proto práce na odstranění trosek střechy a krovu, které stále zatěžují klenební systém. Až budou tyto práce dokončeny, bude podle Riestera možné říct, „že pařížský chrám Notre-Dame je zachráněn“.

Riester hovořil o stavu Chrámu Matky Boží v centru francouzské metropole na charitativním koncertu, který se v sobotu večer uskutečnil ve dvoraně Invalidovny. Podle moderátora večera Stéphana Berna přispělo na obnovu katedrály po požáru zhruba 300 000 drobných dárců. „Celkem to činí téměř 20 milionů eur (514 milionů korun),“ řekl. Více než miliardu eur na obnovu ikonické stavby už dříve přislíbily i velké společnosti.

Evropský mechanismus

Podle ministryně pro evropské záležitosti Amélie de Montchalinové, která poskytla rozhovor sobotnímu vydání listu Le Journal du Dimanche, vyzval prezident Emmanuel Macron v reakci na požár Notre-Dame své kolegy ze zemí Evropské unie, aby se vytvořil „mechanismus spolupráce na pomoc evropskému kulturnímu dědictví v ohrožení“. Jeho cílem by mělo být sdílet zkušenosti a znalosti o záchraně památek.

Pro případ katastrofy, která by v budoucnu v zemi EU postihla některou z památek, by podle de Montchalinové mohla být připravena „síť odborníků“, kteří by dokázali rychle pomoci. O vytvoření mechanismu chtějí Francouzi se zástupci zemí EU debatovat na setkání 3. května.

Katedrála Notre-Dame začala hořet v pondělí večer. Než se požár podařilo v úterý uhasit, shořela střecha, krov a plameny zničily i špičatou věžičku nad chrámovou lodí, takzvaný sanktusník. Odborníci nyní prověřují, nakolik vysoké teploty při požáru poničily vápencové kvádry, ze kterých je památka postavena.

Příčina neštěstí zatím není známa, vyšetřovatelé se ale domnívají, že požár mohla způsobit závada na elektrickém zařízení.