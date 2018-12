Hádka o Babiše. ‚Pokrytecky podporujete miliardáře,‘ kritizoval komunistku Konečnou europoslanec

Do ostré slovní přestřelky se v dostala Evropském parlamentu česká komunistická poslankyně Kateřina Konečná. Španělský místopředseda parlamentu Ramón Luis Valcárcel Siso z frakce evropských lidovců vytknul představitelům KSČM to, že ve své zemi „pokrytecky podporují miliardáře“. Konečná mu ostře odpověděla, že komunistům jde o to, aby se Čechům lépe žilo a aby se zdanily „hanebné církevní restituce“. Video Štrasburk 11:25 13. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Česká republika si nezaslouží být na pranýři,“ zahájila svůj projev poslankyně Kateřina Konečná z KSČM v debatě europoslanců o možném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.

Babišovy kauzy podle ní řeší česká policie, zastupitelství a soudy, které jsou nezávislé. Konečná to řekla s tím, že odmítá politický tlak na české i evropské instituce. „Nač tlak od europoslanců, kteří nemohou znát celkové pozadí těchto kauz?“ ptala se česká poslankyně.

Na její projev reagoval španělský lidovecký poslanec Ramón Luis Valcárcel Siso. „Pokud někdo z frakce ENF (euroskeptická frakce Evropa národů a svobody) hájí pana Babiše a argumentuje tím, že on je přeci xenofobní populista, tudíž musí mít právo okrádat EU, tak já tady Shakespearovými slovy řeknu: V tomto šílenství je metoda,“ řekl Valcárcel Siso.

„Když čeští komunisté pokrytecky podporují miliardáře ve své zemi, jehož antievropské nálady sdílejí přesto, že jinak nemohou přijít velkému kapitálu na jméno, tak tam můžeme říci totéž,“ pokračoval a dodal, že jím otřásly i projevy poslanců z liberální frakce ALDE, kam spadá i Babišovo hnutí ANO.

Vyšší mzdy, zrušení restitucí

Na poslance reagovala prostřednictvím institutu „modré karty“ poslankyně Konečná. „Před tím, než tady na nás bude pan kolega křičet, měl by si ujasnit, jaká je situace v České republice!“ reagovala na Valcárcela Sisa.

„Čeští komunisté bojují za to, aby se občanům lépe žilo, aby měli vyšší mzdy, aby konečně byly zrušeny, nebo aspoň byly zdaněny hanebné církevní restituce, aby se nerozprodával majetek do nejenom německých rukou a abychom měli právo na vodu a nerostné suroviny,“ řekla Konečná.

„To byl důvod, proč čeští komunisté podporují Andreje Babiše! Za tím si stojíme a nic jiného za tím nehledejte!“ dodala zvýšeným hlasem.

‚Ztratila jste věrohodnost‘

Valcárcel Siso pak v reakci Konečnou označil za nevěrohodnou.

„Možná by bylo slušnější, kdybyste touto malinkou propagandou začala na samém začátku, protože to, co jste uvedla před tím, úplně zničilo jakoukoli věrohodnost, které jste se mohla těšit v očích vlastních příznivců, protože jste se zastávala korupčníka a obětujete svou věrohodnost takovému sdělení,“ ukončil svolní přestřelku místopředseda parlamentu.