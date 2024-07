Katolická církev prohlásí za svatého prvního mileniála. Chlapec šířil víru hlavně přes internet

Katolická církev kanonizuje prvního člověka, který patří ke generaci mileniálů. Stane se jím italský mladík Carlo Acutis, který zemřel v roce 2006 ve věku 15 let na leukémii. O rozvoj církve se zasloužil tím, že od útlého dětství pomáhal potřebným a založil webové stránky, skrze které šířil víru. I proto je také přezdíván jako „Boží influencer“. Vatikán 23:34 1. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Acutis také už jako dítě pomáhal potřebným a sám si mnoho věcí odříkal, aby pomohl bližnímu | Zdroj: Profimedia

Carlo Acutis, který se narodil v roce 1991, miloval hraní počítačových her a obecně práci na počítači. Internet využíval hlavně k šíření víry – na svém webu informoval o zázracích a církevních událostech z celého světa. I díky tomu si získal věrné následovníky, hlavně mezi mladou generací, píše server CNN.

Acutis také už jako dítě pomáhal potřebným a sám si mnoho věcí odříkal, aby pomohl bližnímu. Ve svých devíti letech v Miláně rozdával kapesné lidem bez domova.

K tomu, aby církev člověka svatořečila, je nutné, aby byly s jeho osobou spojené minimálně dva zázraky. Ten první měl souviset s uzdravením brazilského chlapce, který měl vrozenou vadu slinivky, kvůli níž nemohl přijímat potravu. K jeho uzdravení mělo dojít poté, co se matka nemocného chlapce modlila k Acutisovi, aby se přimluvil a pomohl jí syna uzdravit. Za to byl Acutis v roce 2020 blahoslaven.



Druhý zázrak souvisel s uzdravením kostarické dívky, která měla úraz hlavy. Její matka se za uzdravení své dcery chodila modlit k Acutisově hrobu. V souvislosti s tím tak v tomto týdnu papež a kardinálové hlasováním potvrdili, že lze Acutisovi oba zázraky připsat a schválili tak jeho svatořečení.

Kdy přesně k němu dojde, zatím není jasné, odhaduje se, že by to mohlo být v příštím roce. Po kanonizačním obřadu, který by měl proběhnout na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, bude možné po Acutisovi pojmenovávat farnosti nebo školy a každoročně bude připomínán i svátkem.