Kazachstán chce posílat ropu do Evropy Družbou, podal žádost ruskému provozovateli ropovodů

Kazachstánský provozovatel ropovodů KazTransOil zaslal svému ruskému protějšku, firmě Transněfť, žádost, aby mohl v příštím roce posílat kazachstánskou ropu ropovodem Družba do Německa. S odvoláním na čtvrteční oznámení kazachstánského podniku o tom informovala agentura Bloomberg. Mohlo by se podle ní jednat o první krok k tomu, aby kazachstánská ropa proudila do Německa, které hledá alternativu k ruským dodávkám.

Astana 21:53 29. prosince 2022