Z Astany na Nursultan. Nový kazašský prezident chce vzdát hold dlouholetému vůdci Nazarbajevovi

Kazachstán má nového prezidenta. Stal se jím dosavadní předseda Senátu Kasym-Žomart Tokajev. Jedním z jeho prvních návrhů je přejmenovat hlavní město Astanu na Nursultan. Chce tak vzdát hold Nursultanu Nazarbajevovi, který v úterý po 30 letech vlády funkci prezidenta složil. Astana 15:02 20. března 2019

Nový prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev prohlásil, že Nursultan Nazarbajev vešel do světové historie jako reformátor. Podle Tokajeva výrazně pozvedl ekonomickou úroveň země a zasloužil o harmonii, mír a přátelství mezi kazachstánskými etniky a vírami.

Tokajev kromě předsedy Senátu zastával také post šéfa ministra zahraničí, a to od roku 1994 do 1999 a poté opět od 2002 do roku 2007. Je také profesionálním diplomatem a mimo jiné byl dva roky zástupcem generálního tajemníka OSN, píše server Meduza.

Tokajev připomněl, že Nazarbajev stál u vzniku euroasijské integrace a regionálních mírových iniciativ. Nový kazachstánský prezident proto navrhl přejmenovat hlavní město na Nursultan a také v něm vztyčit pomník prvnímu prezidentovi. Kromě toho chce po Nazarbajevovi pojmenovat hlavní ulice v oblastních kazachstánských městech.

Účast ve volbách?

Tokajev, který v minulosti zastával i post premiéra, v projevu řekl, že Nazarbajev se musí stát čestným senátorem. Uvedl také, že názory nyní již bývalého prezidenta budou nadále klíčové pro politické rozhodování.

Jak dodává Meduza, Nazarbajev si podrží rozsáhlé pravomoci. Nadále bude předsedou de facto monopolní vládní strany Světlo vlasti, kazašské vládnou politické strany, předsedou bezpečnostní rady státu a členem ústavní rady, která funguje podobně jako ústavní soud. „Na základě našich práv mi byl udělen status prvního prezidenta, elbasy (národní lídr),“ řekl sám Nazarbajev při oznamování své rezignace.

Nový prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev | Foto: Kazakh Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

V prezidentském úřadu, který bude vykonávat prozatímně, setrvá Tokajev do konce Nazarbajevova mandátu, což je duben 2020. Zda se zúčastní prezidentských voleb, které dosavadní prezident pravidelně vyhrával se ziskem přes 90 procent hlasů, jasné není. Nursultan Nazarbajev ho nicméně v úterý označil za muže, který je důvěryhodný a může vést Kazachstán.

Dcera nástupkyní

Novou předsedkyní horní komory parlamentu byla ve středu zvolena nejstarší exprezidentova dcera Dariga Nazarbajevová, která dosud v Senátu působila jako předsedkyně výboru pro mezinárodní záležitosti, obranu a bezpečnost.

Podle kazašské ústavy je šéf Senátu druhým nejvyšším činitelem Kazachstánu. O Nazarbajevové analytici spekulovali, že ji její otec připravuje jako svou nástupkyni v prezidentském úřadu.

Osmasedmdesátiletý Nazarbajev, který středoasijskou zemi vedl od roku 1991, oznámil rezignaci v úterý. Tu zdůvodnil nutností příchodu nové generace lídrů. Nazarbajev byl považován za prototyp postsovětského autoritářského vůdce, jenž obsadil vrcholné státní funkce svými spojenci, tvrdě pronásledoval opozici a kontroloval média.

Přejmenováním prošla v posledních dekádách v postsovětských státech celá řada měst, ostatně samotná Astana se až do roku 1991 jmenovala Celinograd a poté dalších sedm let Akmola.