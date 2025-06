Každý den míří na Sumy ruské drony. Vojáci tam berou hrozbu další ofenzivy vážně, popisuje Drbohlav

Ukrajinské město Sumy čelí opakovaným ruským útokům, ve středu při nich zemřeli čtyři lidé a další jsou zranění. Podle Zelenského útočí Rusko záměrně na civilisty. „Po třech letech si lidé zvykli, jak ta válka probíhá, a poplachy trošku ignorují. Často se také stane, že raketa nebo dron dopadnou dřív, než zazní sirény. Ten poslední útok ale řadu lidí přiměje, aby do krytů chodili,“ říká pro Český rozhlas Plus Petr Drbohlav z Člověka v tísni. Sumy 11:15 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Město sice stále žije relativně normálním životem, je v něm ale velká vojenská přítomnost a v jeho okolí jsou kontrolní stanoviště a zákopy, které jsou oproti těm z roku 2022 mnohem propracovanější. Celý region se totiž připravuje na možný ruský útok.

„Je znát nervozita ze strany ozbrojených složek, riziko berou velmi vážně. Ruské jednotky o víkendu dobyly dvě vesnice v Sumské oblasti a úřady nařizují nucené evakuace z pohraničních obcí,“ uvádí v Interview Plus s tím, že na Sumy, které je od hranic vzdálené 30 kilometrů, každý den útočí drony – na panelové domy, nemocnice i kvůli válce uzavřené továrny.

Člověk v tísni v regionu pomáhá společně s Červeným křížem budovat podzemní kryty v nemocnicích, a to včetně operačních sálů, a také ve školách.

„Úřady nařídily, že výuka nesmí probíhat nad zemí, takže se přesunula do podzemních krytů a do on-line prostoru. Třeba ve škole ve vesnici Kyrilivka je v bunkru, který vypadá jako tunel, na prostoru 150 metrů čtverečních jedenáct tříd i mateřská škola,“ popisuje pro Český rozhlas Plus.

Americké peníze v ohrožení

Vedle psychologické pomoci také Člověk v tísni v oblasti buduje solární elektrárny, které umožňují překonávat výpadky a jsou zásadní pro rozvod vody a tepla. Přestože jde o snadný cíl, zatím se podle Drbohlava naštěstí nestaly terčem ve větší míře.

„Instalují se alespoň deset patnáct kilometrů od fronty. Někde opravujeme i soukromé domy a byty, třeba zasklíváme okna. V některých čtvrtích Sum to ale už nemá smysl a lidé do nich dávají OSB desky,“ uvádí.

Regionální ředitel pro východní partnerství a Balkán dále popisuje dopady omezení americké humanitární pomoci poté, co prezident Donald Trump zastavil financování USAID.

„Představovala zhruba 30 procent celkové humanitární pomoci a nyní se smrskla na patnáct procent původního objemu. Výpadek je rozhodně znát,“ dodává s tím, že výdaje jsou propláceny s velkým zpožděním, což výrazně komplikuje realizaci projektů.

Člověk v tísni na Ukrajině operuje s ročním rozpočtem okolo 50 milionů dolarů, z toho zhruba pětinu představuje projekt, který financuje USAID.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří od roku 2022 poslali peníze na SOS Ukrajina. Vybraly se dvě miliardy korun, které ale už jsou utracené nebo alokované. A bez amerických peněz bychom řadu projektů nemohli dělat,“ uzavírá.

