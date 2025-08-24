‚Každý dům je hrozbou.‘ Izrael srovnává Pásmo Gazy se zemí, demolice stojí 600 milionů korun za měsíc
Stovky kusů těžké stavební techniky pronajaté za vysoké ceny, tisíce litrů nafty denně, obrovské množství betonu na vyplnění tunelů – demolice Pásma Gazy je podle izraelského listu Haaretz jedním z nejdražších inženýrských projektů v dějinách Izraele.
Nikdy v historii Izraele nebylo postupně zbouráno tolik domů a budov, píše Haaretz. Bagry, buldozery a obrovské traktory v Gaze nepřestávají pracovat ani na okamžik a neočekává se, že by se to mělo v nejbližší době změnit.
Plán na obsazení města Gazy je schválený a na jeho uskutečnění Izrael povolá 60 tisíc záložníků. Palestinskou oblast tak nejspíš čeká řada dalších měsíců, během kterých mohou izraelští vojáci a inženýři ničit tisíce domů a dalších budov.
Jde o bezprecedentní inženýrský projekt, který se děje navzdory tomu, že armáda nemá v této věci oficiální startegii. Ani politické vedení Izraele nepřijalo oficiální rozhodnutí o demolici všech domů v Gaze.
Tento přístup vychází z požadavků izraelských pozemních sil v Pásmu Gazy, od velitelů rot a praporů, kteří se obávají, že budovy ohrožují životy jejich vojáků. „Nikdo nedemoluje budovy pro zábavu,“ řekl listu jeden z dotazovaných velitelů.
Každá budova, která ještě stojí, je podle něj hrozbou, protože v ní může být nastražená výbušnina. Každý dům může skrývat odstřelovače nebo vchod do tunelu a terorista Hamásu může z každého z nich střílet na izraelské vojáky.
Z pohledu ozbrojených sil je nejbezpečnější srovnat se zemí každou oblast, ve které vojáci operují.
Šílené množství betonu
Cena demoličních prací za den v Gaze je mnohem vyšší než v Izraeli a poptávka po technice převyšuje nabídku. K tomu se přidávají také náklady na naftu. Provoz 500 kusů těžké stavební techniky stojí v přepočtu téměř 600 milionů korun měsíčně. Plno práce mají také betonárny.
„Množství betonu, které armáda potřebuje, je šílené. Mluvíme o tisících metrů krychlových,“ popisuje Lior Karadi, majitel stavební firmy, která pronajímá izraelské armádě několik demoličních týmů.
Na palestinském území jsou podle stavitele tuny trosek. Vypořádat se s nimi bude podle něj trvat osm až dvanáct let. Jde o odpad, který vyžaduje chirurgickou práci, protože některé ze zničených budov jsou stále zaminované. Je tam obrovské množství železa a jeho přeprava po písčitém terénu Gazy je komplikovaná.
Válečné zločiny?
Několik právních expertů řeklo v červenci britské stanici BBC, že Izrael by se mohl dopouštět válečných zločinů podle Ženevské úmluvy, která z velké části zakazuje ničení infrastruktury okupační mocí.
Britská veřejnoprávní stanice porovnala satelitní snímky a ověřená videa z Pásma Gazy. Podle těchto zdrojů byly od března srovnány se zemí celé čtvrti měst, včetně obytných domů, škol či nemocniční infrastruktury.
Válka trvá už skoro dva roky. Podle úřadů v Gaze ovládaných Hamásem zemřelo při izraelské ofenzivě od října 2023 přes 62 tisíc lidí, převážně civilistů.
Izraelská armáda v reakci na dotazy deníku Haaretz uvedla, že je uprostřed složitého a intenzivního boje proti teroristickým organizacím v Pásmu Gazy. Patří mezi ně i hnutí Hamás, které podle Tel Avivu využívá civilní budovy a zneužívá je krutým a cynickým způsobem k teroristickým účelům, uzavírá vyjádřením izraelského kabinetu deník.
