Kdo bude polský prezident? Průzkumy favorizují liberálního starostu před konzervativcem

Poland, United Surveys poll: Presidential election Trzaskowski (PO-EPP): 35% (+1) Nawrocki (PiS-ECR): 24% (-2) Mentzen (Kon-ESN|PfE): 14% Hołownia (PL2050-RE): 8% (-1) Biejat (NL-S&D): 6% ... +/- vs. 28-29 April 2025 Fieldwork: 7 May 2025 Sample size: 1,000 ➤ europeelects.eu/poland



[image or embed]