Kdo je floridský střelec? Milovník zbraní a podivín, který se spolužáky mluvil o zabíjení zvířat

Nikolas Cruz, podezřelý ze střelby na Floridě, byl podle úřadů ze školy v Parklandu vyloučen z kázeňských důvodů – údajně po rvačce s novým partnerem bývalé přítelkyně, píše agentura AP s odvoláním na jeho spolužáka. K dívce se podle něj choval agresivně a často u sebe nosil zbraně. V minulosti byl také podle úřadů v péči psychiatrů. Sousedka ho popsala jako problémové dítě, kolega zase jako skvělého chlápka. Co zatím víme o floridském střelci? PROFIL Parkland 8:35 15. 2. 2018 (Aktualizováno: 10:42 15. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikolas Cruz na snímku zveřejněném policií. | Zdroj: Broward County Sheriff/Reuters

Krátce poté, co střelec na střední škole ve floridském Parklandu zabil 17 lidí, zaplnily internet informace a spekulace o tom, kdo je podezřelý Nikolas Cruz a jaký byl jeho motiv.

Podle tamního šerifa Scotta Israela byl Cruz bývalým studentem střední školy Marjory Stoneman Douglas, kde ke střelbě došlo. Ze školy byl vyloučen kvůli kázeňským důvodům. Poté měl podle Israele nastoupit na jinou státní školu v okresu Boward.

Tamní úřady podle AP věděly, že byl Cruz po určitou dobu v péči psychiatrické kliniky. Více než rok tam ale už nedocházel. Lidé, kteří ho znali, ho popsali jako „problémového“ člověka, který se rád chlubil svými zbraněmi a mluvil o zabíjení zvířat.

Stejně jako bratr Zachary byl Nikolas adoptivním dítětem. Jeho adoptivní matka Lynda Cruzová zemřela loni v listopadu na zápal plic a adoptivní otec před několika lety na infarkt.

Podle rodiny byli bratři po úmrtí matky v péči rodinného přítele, Nikolas tam ale nebyl spokojen a přestěhoval se k jiné rodině na severu okresu Broward. Podle rodinného právníka tito lidé věděli, že má Cruz poloautomat AR-15 a přinutili ho umístit zbraň do zamykatelné skříně. Nikolas od ní měl ale klíč.

Fotografie z instagramového účtu podezřelého Nikolase Cruze. | Foto: Nikolas Cruz Instagram | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Spolužáci Cruze popisují jaké tichého kluka, který neměl mnoho přátel. Někteří tvrdí, že v nich vyvolával strach – především pro jeho náladovost a lásku ke zbraním. „Vždycky měl u sebe zbraně,“ popsal jeden ze spolužáků pro televizní stanici WFOR-TV a dodal, že Cruz byl za své chování ze školy vyloučen několikrát.

O přesných důvodech, proč k vyloučení došlo, se zatím spekuluje. Jeho bývalý učitel matematiky Jim Gard ale v rozhovoru uvedl, že se několik studentů zmínilo o stalkingu jedné ze studentek. V jeho hodinách byl Cruz údajně tichým studentem.

ÚTOKY VE ŠKOLÁCH Středeční útok je jedním z nejhorších útoků střelnou zbraní ve školním zařízení, v roce 2012 bylo v Connecticutu zabito 20 dětí a šest vyučujících. Podle skupiny Everytown for Gun Safety se jen letos uskutečnilo už 18 případů střelby ve školách včetně té nynější.

Bývalá sousedka Cruzových Helen Pasciollová, kterou cituje deník New York Times, uvedla, že rodina bydlela v jejím sousedství až do minulého roku. Odstěhovali podle jejích slov kvůli tomu, že si dům nemohli dál dovolit.

Ačkoliv přiznává, že se Nikolas zdál jako problémové dítě, na které matka zavolala policii ve snaze „vystrašit ho“, nikdy prý nevěřila, že by mohl mít násilné sklony.

Policie se nyní zajímá o Cruzovy kontakty na sociálních sítích. Krátce po střelbě na internetu začaly kolovat snímky z údajných instagramových účtů podezřelého, několik z nich ale americká média vyloučila jako falešné. Podle policejního velitele Scotta Israele jsou části materiálů, které policie objevila, „velmi znepokojující“.

Zbraně a mrtvá zvířata

Na instagramovém účtu, o kterém píše New York Times a který mu podle známých patřil, se objevilo několik fotografií zbraní. Student Daniel Huerfano, jemuž se podařilo z místa střelby utéct, uvedl, že Cruze poznal právě podle fotografie na instagramu, na níž Cruz pózoval s puškou před obličejem.

Jeden z bývalých Cruzových kamarádů Dakota Mutchler pak médiím popsal, že se z Cruze po vyloučení ze školy stával stále větší podivín. Na svém instagramovém účtu se údajně věnoval tématu zabíjení zvířat a chlubil se tím, že na dvoře trénuje střelbu z brokovnice.

„Začal chodit za jednou mou známou a vyhrožovat jí, takže jsem to s ním skončil,“ popsal novinářům deníku The Guardian Mutchler. Vedení školy odmítlo, že by o podobném chování vědělo.

Cruz po vyloučení v minulém roce pracoval v obchodě Dollar Tree zhruba 2,5 kilometru od školy. Zaměstnanec, který ve středu večer zvedl v obchodě telefon, reportérům New York Times řekl, že Cruz byl pokladní a kolegové ho měli rádi. „Byl to skvělý chlapík,“ dodal s tím, že ho naposledy viděl asi před rokem, kdy byl přesunut do jiné pobočky obchodu.

Střelba v Parklandu

Střelba začala na škole Marjory Stoneman Douglas, která se nachází asi 72 kilometrů od Miami, ve středu kolem 14.30 místního času, tedy 20.30 našeho času.

Cruz přišel ke škole s poloautomatem AR-15 a začal nejprve střílet venku krátce před koncem vyučování. Pak vešel dovnitř a prošel chodbami, které dobře znal, a střílel po studentech i učitelích. Zabil 17 lidí a zranil přes tucet dalších osob.

Několik set studentů uteklo na ulici, nebo se schovávalo ve třídách, zatímco policie pátrala po útočníkovi. V živém televizním vysílání byly vidět desítky studentů prchajících z budovy se zdviženýma rukama. K prchajícím se přidal také Cruz, když se snažil uniknout policii. Ta ho poté dopadla ve vedlejším městě Coral Springs, policie se údajně vzdal bez odporu.