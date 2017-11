Kdo je zimbabwský 'krokodýl' Mnangagwa? Začínal jako Mugabeho asistent, teď ho střídá ve funkci

Zimbabwe se po rezignaci Roberta Mugabeho chystá na nástup nového lídra, s nímž definitivně skončí 37 let dlouhá vláda jednoho muže. Prezidentem se v pátek stane odvolaný viceprezident Emmerson Mnangagwa. I on ale do čele země přichází s pošramocenou pověstí muže prahnoucího po moci, který má na rukách krev. Kdo je zimbabwský „krokodýl“? Harare 16:30 22. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emmerson Mnangagwa. Archivní snímek z roku 2015. | Zdroj: Reuters

„Není to žádný světec, také má temnou historii. Lidé teď ale říkají, ať to zkusí, že radši budeme mít nového ďábla a uvidíme,“ popsal v rozhovoru pro Radiožurnál ještě před rezignací Mugabeho šéf uměleckého souboru z druhého největšího zimbabwského města Bulawayo Innocent Dubé.

A podobné nálady v zemi zůstávají i poté, co Mugabe do parlamentu doručil rezignační dopis a v Zimbabwe propukly mohutné oslavy. Někteří se radují ze „znovunabyté svobody“, jiní z pádu Mugabeho. Spolu s nadšením se ale dostavují také pochybnosti nad tím, jakým směrem se bude země ubírat nyní.

Novým prezidentem se už v pátek totiž stane odvolaný viceprezident a dlouholetý loajální Mugabeho spolupracovník Emmerson Mnangagwa, který je obviňován z tvrdých zákroků proti lidu Ndebele v 80. letech, při kterých umíraly tisíce lidí, nebo z útoku zápalnou bombou na dům svého oponenta v parlamentních volbách.

Od bodyguarda k prezidentovi

Emmerson Dambudzo Mnangagwa se narodil 15. září 1942 v hornickém městě na jihu Zimbabwe do rodiny politicky aktivních farmářů. Jeho otec byl součástí hnutí proti bílým osadníkům a jeho politický aktivismus rodinu donutil uprchnout do současné Zambie.

Už během dospívání se Mnangagwa podobně jako otec přidal k hnutí, které bojovalo za osvobození tehdejší britské kolonie Rhodesie od "bílé" nadvlády. Kvůli svému aktivismu byl nakonec vyloučen ze školy, později získal vojenský výcvik v Číně a Egyptě.

Podle deníku The New York Times se v 16 letech podílel na plánování útoku na lokální železniční trať. Jeho spolupachatelé za to byli hromadně popraveni, za Mnangagwu se ale přimluvil kněz, a tak ho Britové kvůli nízkému věku odsoudili namísto smrti k deseti letům vězení, kde se věnoval především studiu. Po svém propuštění získal na univerzitě v Zambii diplom z práv.

Právní praxi se ale nevěnoval dlouho, záhy se totiž přidal k osvobozeneckému hnutí v Mosambiku, kde se poprvé setkal s Robertem Mugabem a stal se jeho osobním asistentem a bodyguardem.

Loajální spolupracovník s 'krví na rukách'

Po jeho boku stál také během oficiálních jednání o samostatnosti Jižní Rhodesie. Tento stát byl v roce 1980 uznán jako Zimbabwe. Za loajalitu Mugabe ocenil Mnangagwu povýšením. Za skoro čtyři dekády vystřídal hned několik pozic, od ministra spravedlnosti nebo obrany, po předsedu parlamentu a mnoho dalších.

Proč krokodýl? Odkud pochází Mnangagwaeho přezdívka krokodýl není zcela zřejmé. Někteří lidé tvrdí, že vznikla na základě jeho jména, jiní zase, že jde o pseudonym, který používal během boje za samostatnost Zimbabwe. Jeden z válečných veteránů pro NYT zase řekl, že se Mnangagwa stejně jako krokodýl umí „zaútočit ve správný čas“.

V polovině 80. let pak stál v čele centrální zpravodajské organizace, v této době byl také obviněn z organizace brutální kampaně proti etnické skupině Ndebele, při níž zemřely tisíce politických oponentů a civilních obyvatel. Mnangagwa ale nařčení odmítá a tvrdí, že vše iniciovala armáda.

„Většina lidí byla zastřelena při veřejných popravách, často ale až poté, co si museli vykopat vlastní hrob před zraky svých rodin a sousedů,“ cituje CNN zprávu Mezinárodní asociace badatelů oboru studií genocid z roku 2011 popisující masakr 80. let.

Deník The New York Times upozorňuje také na to, že Mnangagwa několik dekád propojoval armádu, zpravodajské agentury a vládnoucí stranu. Stejně jako Mugabe se však netěší v některých částech země velké oblibě. Dvakrát kvůli tomu také přišel o křeslo v parlamentu.

V posledních letech se Mnangagwa snažil vyprofilovat jako obhájce reformy zemědělství a zastánce znovuobnovení zimbabwských vztahů s mezinárodními investory a institucemi, jako je Mezinárodní měnový fond nebo Světová banka.

Jeho minulost a podpora Mugabeho kontroverzní ekonomické politiky se však zdají být nesmazatelné. Budoucí prezident je také obviňován z toho, že stojí za násilím proti opozici v roce 2008, jež mělo vést k výhře Mugabeho ve volbách.

Nepřítel první dámy

V posledních měsících se asi největší protivnicí bývalého viceprezidenta stala první dáma Grace Mugabeová. Ta tento rok začala čím dál častěji dávat najevo, že by ve funkci mohla nahradit svého muže.

Mugabeho žena letos Mnangagwu obivinila z plánování puče, on ji zase osočil, že se ho pokusila zabít otrávenou zmrzlinou, popisuje britská BBC. Rozkol se vyostřil 6. listopadu, kdy ho Mugabe veřejně obvinil ze zrady a odvolal z funkce viceprezidenta, což později podnítilo armádu k provedení faktického státního převratu.

Mnangagwa se těší velké popularitě mezi armádními generály a válečnými veterány. Podle zimbabwské státní televize ZBC se novým prezidentem stane v pátek. Ve středu odpoledne se vrátí do vlasti ze zahraničí, kde po svém odvolání z bezpečnostních důvodů pobýval.