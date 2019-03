Kdo chce nahradit Kisku? Občanské aktivistky, kandidát s motýlkem i fanoušci Tisova Slovenska

Koláž: Filip Harzer

Čtrnáct dní dělí podle zákona první kolo slovenských prezidentských voleb od posledních zveřejněných předvolebních průzkumů. V nich se Zuzana Čaputová vyhoupla k podpoře 44 a 53 procent. Jejím hlavním konkurentem má být původní favorit Maroš Šefčovič, který se má o druhé místo utkat s kontroverzním Štefanem Harabinem.

Během čtrnáctidenního moratoria a ostrého závěru kampaně se ale mohly preference voličů změnit a výsledky sobotního prvního kola tak mohou překvapit. Kdo další v prezidentských volbách kandiduje?

Dílčí výsledky prvního kola voleb bude Slovenský statistický úřad zveřejňovat po uzavření volebních místností po 22. hodině. Definitivní výsledky hlasování statistici zveřejní patrně v průběhu neděle po jejich schválení státní komisí pro volby.

Podle volební komise by už v prvním kole byl zvolen prezidentem nejúspěšnější kandidát jen v případě, že by získal více než polovinu hlasů z celkového počtu registrovaných voličů. To se i s ohledem na volební účast neočekává. Slováci v zahraničí nemohou prezidenta volit na ambasádách ani se do voleb zapojit korespondenčně.

Filip Harzer a Michal Zlatkovský