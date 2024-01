Kdokoliv jiný než Trump, popsal volič republikánů v New Hampshiru. Jiní věří pouze exprezidentovi

Republikánské stranické primárky v americkém státě New Hampshire vyhrál bývalý prezident Donald Trump. Jako kandidáta republikánů ho chce přes téměř 56 procent příznivců této strany. Druhá v pořadí, někdejší guvernérka státu Jižní Karolína a velvyslankyně při OSN za Trumpovy vlády Nikki Haleyová zatím ale boj o republikánskou nominaci nevzdává. Od stálého zpravodaje New Hampshire 11:52 24. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost v New Hampshire | Zdroj: Profimedia / ČTK

V hlasovacích místnostech měla většina občanů New Hampshiru dvojí volbu. Ti, kdo nebyli zaregistrovaní jako příznivci jedné z hlavních stran, si mohli vybrat mezi republikánským a demokratickým hlasovacím lístkem. Ostatní museli hlasovat podle své stranické příslušnosti. Na zvoleném nebo přiděleném lístku pak mohli označit svého kandidáta.

„Myslím si, že když nepůjdete volit, nemůžete si pak stěžovat,“ vysvětluje Virginie, že cítí hlasování jako povinnost. Jejím kandidátem je za republikány Donald Trump. Věří, že zase oživí americký sen o „velkých možnostech pro všechny“ a ona si jednou bude moci pořídit vlastní dům.

O vítězství Donalda Trumpa v boji o republikánskou nominaci je přesvědčený pan Hughan. Podle něj tomu napovídají preference jeho kandidáta i v dalších amerických státech a nadšení, které panuje v hnutí „Udělejme Ameriku zase velkou“, ke kterému patří.

„Kdokoliv jiný než Trump,“ oponuje zase pan Robert, který by jako republikánského nominanta volil kohokoliv jiného než amerického exprezidenta.

Chybějící alternativa

Stát New Hampshire uspořádal primárky i pro demokratickou stranu. Jenže její vedení rozhodlo, že tento stát se skoro 1,4 miliony obyvatel, kde se primárky konaly vždy jako první, přeskočí. Žádní delegáti na srpnový nominační sjezd totiž z tohoto hlasování nevzejdou.

Paní Catherine je tím zklamaná. Přesto ale do volební místnosti přišla a na bleděmodrý hlasovací lístek připsala jméno svého kandidáta Joea Bidena.

Prezidentské primárky ve státě New Hampshire jsou v polovině. Se sčítáním hlasů pomáhají stroje, ale v řadě okrsků budou přepočítávat i ručně. Sčítají se i korespondenční hlasy. Demokratická strana tyto primárky nebere v úvahu pro nominaci kandidáta. @iROZHLAScz pic.twitter.com/6PuhtLOfER — Pavel Novák (@Albena937) January 23, 2024

Podle dalšího voliče bez stranické preference, pana Marka je smutné, že v Americe není žádná životaschopná alternativa ke dvěma velkým stranám a jejím kandidátům.

Voliči v New Hampshiru tedy mezi prvními přispěli k rozhodnutí, kdo nakonec bude republikánským kandidátem pro podzimní volby. Do hlasovacích místností se zase vrátí na začátku listopadu. A to už budou opravdu volit prezidenta.