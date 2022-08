Kdyby byl Trump za skladování dokumentů odsouzen, nemohl by se opět stát prezidentem, tvrdí Pondělíček

Agenti amerického federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) prohledali rezidenci někdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa na Floridě. Razii provedli na základě ohlášení, ve kterém národní archiv tvrdil, že s dokumenty Trumpovy administrativy bylo špatně zacházeno. Jak vysvětluje pro Radiožurnál amerikanista Jiří Pondělíček, některé měly být dokonce roztrhané. Nemohla být také zajištěna bezpečnost dokumentů, které by měly být tajné. Praha 14:20 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze | Foto: Lenka Kabrhelová | Zdroj: Český rozhlas

Dá se z těch kusých informací odvodit, jak se asi ten zásah federálních agentů v Trumpově sídle odehrál, případně na jakém právním základě?

Žaloba byla podána ze strany Národního bezpečnostního archivu, což je nezisková organizace při George Washington University a neziskové organizace Občané za zodpovědnost a etiku ve Washingtonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem o razii v sídle bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa

Pokud vím, tak už asi v únoru, někdy během jara, podle národního archivu nebo respektive administrativy, která spravuje národní archivy, došlo k tomu, že dostali některé dokumenty z Bílého domu poškozené. Byli svědky skladování těchto dokumentů právě v Mar-A-Lago, které neodpovídalo zákonům, a Donald Trump si tam nějaké dokumenty odvezl, na což neměl právo.

Podle mě tedy FBI postupovala přesně podle zákona, když se pokusila tyto dokumenty zajistit, pokud bylo podezření, že tam byly.

Dá se odhadnout nebo nějak odvodit, o jaký typ dokumentů mohlo jít, ať už v tom únoru nebo teď?

To je asi těžké říct. Mohlo jít prostě jenom o to, že Donald Trump chtěl mít nějaké dokumenty i nadále u sebe. Mohlo také jít jenom o opomenutí, byť to tolik pravděpodobné není. Spekuluje se i o tom, že šlo o to, aby se některé kompromitující dokumenty nedostaly do rukou právě archivům nebo místům, kde by mohlo dojít k nějakému úniku. Pokud je ovšem teď má v držení FBI a pokud tam nějaké kompromitující informace budou, tak je samozřejmě může využít.

Mluvil jste o tom, že některé dokumenty byly poškozené. Ví se o tom něco víc?

Detaily zveřejněny nebyly. Administrativa, která spravuje archivy, není v tomto příliš sdílná. Nemá vlastně ani povinnost informovat veřejnost. Na veřejnost se dostalo pouze to, že některé dokumenty, které si vyžádala podle zákona o archivnictví, které má archivovat, Bílý dům dodal roztrhané a jinak poškozené.

Dá se z toho tedy odvodit, že někdo ty dokumenty třeba roztrhal?

Je otázka, jestli je někdo roztrhal třeba v záchvatu vzteku, nebo zda byly skartovány. Tak detailní zpráva nebyla, ale už jenom to poškození, i pokud by k němu došlo omylem, je samozřejmě velice problematické.

Floridskou rezidenci exprezidenta Trumpa prohledala FBI. Operace se týká nakládání s tajnými dokumenty Číst článek

Kam dál by se tato kauza mohla odvíjet?

Pokud by FBI získala dostatek důkazů, že s utajovanými materiály nebylo nakládáno tak, jak mělo, tak může v krajním případě dojít i k odsouzení Donalda Trumpa, pokud se prokáže jeho osobní odpovědnost. Myslím, že maximální sazba je tam asi pět let vězení. Ale hlavně by se už nemohl nadále ucházet o žádný volený úřad.

A to z jakého důvodu? Právě kvůli tomu odsouzení?

Toto odsouzení má v sobě tuto klauzuli právě proto, že se jedná o nakládání s tajnými dokumenty o bezpečnosti státu atd. Takový člověk už je nadále diskvalifikován z toho, aby byl někam zvolen.

Sám Donald Trump tvrdí, že se mu FBI vloupala do trezoru, a postup agentů označil za bezprecedentní zásah vůči bývalému prezidentovi. A docela hlasitě se ho teď zastávají přední republikáni, podle kterých se tak potvrzují Trumpovy výroky, že ministerstvo spravedlnosti zneužívá pravomoc v tažení proti bývalému prezidentovi. Na jak tenkém ledě se podle vás teď federální orgány pohybují?

Bezprecedentní je především to, že si bývalý prezident odveze tajné dokumenty do svého soukromého objektu a tam je drží, aniž se ví, kdo k nim má přístup, jak a za jakých podmínek a případně jestli nějaké neskartuje.

Takže to, že je to bezprecedentní, je sice pravda, ale je to bezprecedentní, protože žádný prezident nikdy takovou věc neudělal. Pokud FBI dostala ohlášení, tak to prostě řešit musela. To není nic nezákonného.

Donald Trump se vrací z exilu Číst článek

Věřím tomu, že ta věc bude velice silně zpolitizována ze strany Republikánské strany, a obzvlášť pokud vyhrají republikáni volby do sněmovny. Jako že to vypadá, že nejspíš ano. Lze tak asi očekávat nějakou snahu o kriminalizaci vyšetřovatelů nebo o vyšetřování FBI.

Mimochodem, jaký je ohlas na Trumpovo prohlášení o případné kandidatuře v samotné Republikánské straně? Je to něco, co si republikáni chtějí zopakovat?

Tam je nálada taková, řekl bych, horší, než byla pro Trumpa asi těsně po jeho odchodu z úřadu. Přesto je pořád favoritem, byť už ne asi tak výrazným.

Ale na čem zatím asi panuje shoda, podle všech zpráv, které se objevily v médiích, je, že významní republikánští představitelé by si přáli, aby ohlášení své kandidatury Donald Trump schoval až po listopadových poločasových volbách, aby se mohli soustředit na tyto volby a na kampaň před těmito volbami.