Kdyby byl Trumpův případ jasný, porota už rozhodla. Pokud se neshodne, kauza vyšumí, míní amerikanista

Porota v procesu s americkým exprezidentem Donaldem Trumpem ve středu nerozhodla. Sejít se má znovu ve čtvrtek odpoledne středoevropského času. Trump je obviněný z falšování finančních dokumentů, které měly zamaskovat platbu za umlčení pornoherečky Stormy Daniels. „Pokud se porota neshodne, tak nenastane ani osvobození, ani odsouzení. Potom by případ pravděpodobně vyšuměl,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus amerikanista Jiří Pondělíček. Rozhovor Praha 11:17 30. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident Donald Trump s právníkem Toddem Blanchem | Foto: Jabin Botsford | Zdroj: Reuters

Porota si vyžádala další dodatečné informace. Chtěla znovu slyšet upozornění a instrukce soudu. Je to běžný postup, nebo je z toho skutečně znatelné, že před ní stojí velmi těžký úkol?

Stává se to poměrně běžně. Oni si vyžádali zopakování některé části svědectví a instrukce, které jim k tomu dal soudce, který případu předsedá. Stává se to, ale faktem je, že kdyby byl případ jednoznačný, tak už jsme teoreticky rozhodnutí mohli mít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s Jiřím Pondělíčkem

Ale ne vždycky to chodí jako ve filmech, že se porota odebere do jiné místnosti a po hodině dvou přijde s verdiktem. Samo o sobě bych to ještě neviděl jako signál pro to, jak porota rozhodne a zda se vůbec na něčem shodne, protože jak osvobození, tak odsouzení by muselo být jednohlasné. Ale je to normální součást toho procesu.

Oni si konkrétně vyžádali písemné přepisy výpovědí dvou svědků. Trumpova právníka Michaela Cohena a vydavatele bulvárního časopisu Davida Peckera. Jsou tyto výpovědi stižení, a jestli ano, tak k čím?

Mluvilo se o tom, že výpovědi Davida Peckera jsou pro Trumpa a jeho obhajobu asi nejvíc poškozující. Je to vlastně jádro případu, zda šlo o snahu před volbami tutlat ne úplně příjemné věci. Trumpova obhajoba tvrdí, že šlo o snahu ochránit rodinu. Je to určitě jedna z klíčových otázek v celém případu.

U Michela Cohena je to komplikovanější, protože byl sám odsouzen, když se přiznal, že Trumpově organizaci ukradl peníze. Obhajoba se snažila napadnout jeho věrohodnost. On je jako svědek daleko problematičtější. Zdá se, že porota se soustředí právě na tyto dvě osoby, ale nemyslím si, že by to něco vypovídalo o tom, jakým směrem rozhodne.

Jak si podle vás stojí u soudu Donald Trump? Televize CNN psala o tom, že působil velmi vyčerpaně, když opouštěl soudní jednání. Nevypadal prý příliš pozitivně.

O tom se samozřejmě dost široce spekuluje, ale já si skutečně myslím, že možná nejpravděpodobnější výsledek je, že se porota nebude schopná na ničem shodnout a Trump to bude moct vydávat za svoje vítězství. Takže nemyslím si, že to, že působí zkroušeně, znamená, že by očekával, že nastoupí do vězení. Proces skutečně trval několik týdnů a on tam musel být, s výjimkou středy, každý den.

U soudu s Trumpem skončily závěrečné řeči, trvaly několik hodin. Rozsudek ale zatím nepadl Číst článek

Za pár let mu bude 80 (Donaldu Trumpovi je nyní 77 let, pozn. red.), takže to v jeho věku asi není jednoduché tam každý den tak dlouho sedět.

Co se bude dít dál, když se porota nebude schopná na ničem shodnout?

Pokud se porota neshodne, tak nenastane ani osvobození, ani odsouzení. Případ skončí takzvanou hung jury. Potom by případ pravděpodobně vyšuměl. Pokud by měla obžaloba nějaké nové důkazy, tak by bylo teoreticky možné to zkusit znovu. Ale s tím, co předložili nyní, už to zkusit nemohou. Bylo by potřeba, aby měli třeba nějaká nová svědectví. Jinak by případ skončil v takovém vakuu.

Jak to všechno působí na americké voliče? Nejsou už příliš zahlceni různými soudy, ve kterých figuruje postava Donalda Trumpa? Nebo je to naopak pro ně snadné pro pochopení a je to skutečně ostře sledovaný proces?

Proces sledovaný je, ale zároveň si musíme uvědomit, že ze soudních procesů, které Trumpa čekají, ho voliči vnímají jako ten nejméně závažný. V případě snahy ovlivnit výsledek voleb obvinění považují za závažná skoro tři čtvrtiny Američanů.

V tomto případě je to jenom něco přes polovinu Američanů, kteří to považují za závažné. Z toho samozřejmě vyplývá, že hlavní soudní pře jsou ty, které nás teprve čekají. Tam se asi těžko dočkáme verdiktu do voleb.

Ta polovina Američanů mohou být demokraté. Jak jsou na tom republikáni? Vyplývá z toho, že by se třeba v případě odsouzení od Trumpa odvrátili a nedali by mu svůj hlas?

Já si to nemyslím. Určitě ne masově. Může se ale samozřejmě stát, že přijde o hlasy těch, kteří už váhají. Třeba voliči Nikky Haleyové, tedy především vzdělanější republikáni z předměstí, evidentně mají problém pro Trumpa hlasovat v primárkách. A to i v době, kdy už je jediným kandidátem. To samozřejmě může jeho problémy ještě prohloubit. Volby budou pravděpodobně těsné a toto samozřejmě může být jeden z faktorů, který jeho šance na návrat do Bílého domu podkope.