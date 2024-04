Kdyby kandidovala Čaputové, postoupí do druhého kola. I tak by to byla loterie, říká velvyslanec

Předseda slovenského parlamentu a šéf vládní strany Hlas Peter Pellegrini bude novým prezidentem. Přestože před dvěma týdny v prvním kole zaostal, druhé přesvědčivě ovládl díky masivnímu nárůstu voličské účasti i úspěšnému přetažení příznivců neúspěšných kandidátů. „Jeho prohra v prvním kole mobilizovala voliče nynější vládní koalice,“ komentuje pro Dvacet minut Radiožurnálu výsledky Rudolf Jindrák, český velvyslanec v Bratislavě. Praha 21:39 8. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rudolf Jindrák, český velvyslanec v Bratislavě | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Co rozhodlo slovenské prezidentské volby? Mají pravdu ti, kteří tvrdí, že to bylo strašení válkou?

To si nemyslím. Rozhodla je obrovská účast, která byla druhá největší v historii přímých prezidentských voleb. A pak celková situace na Slovensku. Válka v tom hraje určitě roli, ale Slovensko není úplně v dobré kondici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Slovensko není v dobré kondici. Vystřídalo za posledních pět let pět premiérů. Byl to neklid a lidé z něj hledali východisko,“ popisuje český velvyslanec v Bratislavě

Vystřídalo se v něm za posledních pět let pět premiérů, takže i po této stránce to byl neklid a lidé z něj hledali východisko. Proto zvolili Petra Pellegriniho.

A čemu přičítáte relativně vysokou volební účast?

Je to celoevropský fenomén. Když se podíváte na volební účast v polských komunálních volbách, také byla poměrně vysoká. Myslím, že si lidé uvědomovat, že skutečně mají zodpovědnost. Druhá věc je, jak mobilizoval voliče do druhého kola. Pellegrini získal o 600 000 hlasů víc než v prvním kole.

Proč právě Pellegrini?

Jeho prohra v prvním kole mobilizovala voliče nynější vládní koalice. Korčokovi přišli jeho voliči a ještě zhruba 150 000 dalších. Ale nezískal o 300 000 hlasů víc.

Jak si vysvětlujete, že předvolební průzkumy nesprávně předpovídaly mnohem těsnější výsledek?

Když si vzpomenete na parlamentní volby na Slovensku, tak se první exit polly sekly o čtyři procenta. Souvisí to s tím, že když se agentury ptají lidí, tak jim neodpovídají to, co si myslí. Trošku mlží a možná i se bojí říct názor.

Myslím si, že by toto mělo předmětem širší úvahy, do jaké míry výzkumy veřejného mínění jsou autentické a do jaké míry mají vypovídací hodnotu.

Rozhodnutí minorit

Pellegrini zvítězil i díky tomu, že se k němu nakonec přiklonili maďarští voliči. Jak se mu podařilo přesvědčit a dostat na svou stranu právě slovenské Maďary?

To bylo velmi důležité. Vedle voličů Národní strany, to byly právě maďarští voliči, kteří víceméně vyslechli doporučení, které dostávali od svých vedoucích představitelů.

Slovenští voliči s maďarskou národností uvažují jinak. Komunity na jihu Slovenska jsou koncentrované na jednom místě. V okresech Dunajská Streda a Komárno byly počty hlasujících hodně ve prospěch Petra Pellegriniho.

Poraženému Ivanu Korčokovi nepomohlo ani to, že ve volbách získal skoro o 200 000 hlasů víc než Zuzana Čaputová před pěti lety. Lze z toho vyvozovat, že kdyby bývala současná prezidentka usilovala o druhý mandát, nemusela by uspět?

Nejsem si jistý. Slovensko je rozděleno do několika táborů a netroufal bych si odhadnout, do jaké míry by tábor, který by volil paní prezidentku, byl silný. Byla by to podobná loterie jako v případě duelu Korčok-Pellegrini.

Předpokládám, že by paní prezidentka byla ve druhém kole volby, ale jak by to dopadlo, netroufal bych si odhadovat.

