Kdyby Západ 2025 v Bělorusku nebylo jen cvičení, včas bychom viděli signály, říká generál Macko
Začalo vojenské cvičení Ruska a Běloruska Západ 2025. Jsou to první podobné manévry od invaze na Ukrajinu v roce 2022. A přichází jen dva dny poté, co do Polska vlétly ruské drony. „Každé velké cvičení je nejlepší způsob, jak skrýt přípravu útoku. V tomto případě ale nemáme dostatek signálů,“ říká pro Radiožurnál generálporučík v záloze Pavel Macko, bývalý nejvyšší zástupce Slovenska v NATO, který velel Výcvikovému centru společných sil.
Nabízí se otázka, jestli nezačalo celé cvičení Západ 2025 už před pár dny narušením polského vzdušného prostoru ruskými drony. Nebyl to první signál, varování nebo zkouška?
Mohlo to být součástí tohoto cvičení. Rusové takto provokují, stupňují aktivity podél hranic. Ale v tomto případě ten vyšší rozsah průniku by mohl být součástí té úvodní fáze cvičení, kde si to Rusové monitorují, sbírají si elektronické signály, způsob našeho varování a pronikání signálů.
00:00 / 00:00
Každé takové velké vojenské cvičení může být záminkou pro další vojenskou operaci, ale v tomto případě nemáme dostatek signálů, konstatuje expert na obranu a bezpečnost generálporučík v záloze Pavel Macko
Jak vnímáte rozsah a načasování cvičení Západ 2022? Je důvod k obavám ze strany sousedních států nebo NATO?
Začal bych tím, že toto je pravidelné cvičení Rusů. Každý rok dělají jedno velké cvičení a ve čtyřletém cyklu to střídají po jednotlivých oblastech. Mají cvičení Západ, Vostok, Kavkaz a Centr. Poslední cvičení Západ byl roku 2021. A teď je přesně čtyřletý cyklus, kdy se cvičení opakuje, takže není to něco úplně mimořádného a výjimečného. Monitorují to bezpečnostní a vojenské složky Aliance. Občané by zatím obavy mít neměli. To, co vidíme, není něco neplánovaného.
Nemůže být toto cvičení záminkou nebo přípravou na další vojenskou operaci, podobně jako tomu bylo v roce 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu?
Každé takovéto velké vojenské cvičení, kde se aktivují všechny složky státu, je potenciálně možnou záminkou. Je to nejlepší způsob, jak skrýt případnou přípravu útoku. V tomto případě ale nemáme dostatek signálů. V roce 2021 tam bylo 200 tisíc vojáků, teď jich je 13 tisíc, i když reálně jich bude víc. Zkrátka včas bychom viděli signály, že by to mohlo být víc než cvičení, a na to bychom uměli reagovat.
Rusové s Bělorusy zahajují cvičení Západ 2025. Polsko zavřelo hranice, čtyři země omezily letecký provoz
Číst článek
Jaké další signály by tedy podle vás mohly naznačovat, že se pod záminkou cvičení chystá nějaká invaze?
Tato cvičení jsou standardně plánovaná tak, že jsou to vojensko-strategické velitelsko-štábní cvičení s částečným vyvedením vojsk. To znamená, na začátku je nějaký poplach, potom jsou aktivované jednotlivé jednotky, pronikají signály od ministerstva obrany až dolů k samotným útvarům a my bychom viděli, jestli jsou ty útvary potom reálně vyvázané ze svých kasáren, svých posádek do blízkého okolí, anebo začíná jejich větší strategický nebo operační přesun.
A to je ten moment, že kdybychom viděli, že začíná větší koncentrace sil, že to není jen cvičení nebo že by to potenciálně mohlo být něco jiného, tak umíme takovéto signály zachytit.
Jak reaguje NATO a sousední státy na tak rozsáhlá vojenská cvičení jenom pár kilometrů od jejich hranic?
Zaprvé je velmi pozorně monitorujeme, díváme se a sledujeme všechny náměty cvičení. K tomuto konkrétnímu cvičení běží v Polsku paralelně cvičení Iron Defender. Běží zhruba s 30 tisíci vojáky. Běží cvičení v Litvě, kde je 10 tisíc litevských a 6000 spojeneckých vojáků.
To znamená, že NATO přijímá protiopatření, aby nevznikl moment překvapení a zároveň, aby vyslalo signál, že jsme připraveni a jsme schopni čelit jakékoliv provokaci.
‚Přelomový okamžik.‘ Britská vláda zahájí výrobu záchytných dronů k obraně Ukrajiny
Číst článek
Zájmovou oblastí může být Suwalský koridor, což je úzký pruh mezi Polskem a Litvou. Je to skutečně slabé místo NATO? A je reálné riziko v případě budoucí eskalace, že se to odehraje právě tady?
Rusové dlouhodobě procvičují tzv. strategii odepření přístupu, odepření prostoru. A toto je přesně takové místo, které je velmi zranitelné.
Je to úzký pás, který je v dosahu hlavňových zbraní, ať už z Běloruska, nebo z Kaliningradské oblasti. Takže je to pro Alianci opravdu zranitelné místo. Ona si je toho vědomá.
Samozřejmě také máme různé scénáře, jak bychom se s tím uměli vypořádat. Jako velitel výcvikového centra vím, že toto máme na paměti a jsme si vědomi takovéto zranitelnosti. A ano, je to jedno z možných zranitelných míst a je to zřejmě i část scénáře letošního cvičení.