Když je nenávist politickým nástrojem, je těžké atmosféru uklidňovat, říká o Slovensku Tabery

Opoziční politici i média útok na Roberta Fica kategoricky odsuzují, někteří vládní představitelé jim ale připisují odpovědnost. „Atmosféra je mimořádně vyhrocená. Ministr vnitra říká, že se posílí ochrana politiků, ale i médií, o nichž titíž vládní politici říkají, že za ten pokus o vraždu mohou. Některé redakce už svým kolegům nařídily pracovat z domova," uvádí šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Politici jako například předseda Slovenské národní strany Andrej Danko se prý snaží situace zneužít v politickém boji a cítí příležitost zatočit s médii. „Na tiskové konferenci ministři vnitra a obrany říkají: pojďme sjednocovat společnost a zbavit se nenávisti. A pak dodají, že za to můžete vy, vy máte krev na rukou,“ dodává.

„O médiích a opozici mluví jako o prasatech a potkanech, se kterými je třeba zatočit. Vulgárně skandovali s davem proti slovenské prezidentce. Když jí poštou chodily nábojnice a vyhrožovali jejím dcerám, tak se nad tím usmívali. Tok nenávisti šel primárně od těchto politiků,“ pokračuje Tabery.

Zaznívají také hlasy, že je třeba připravit zákony, které budou ještě tvrdší vůči médiím. Bývalý ministr spravedlnosti a předseda nejvyššího soudu Štefan Harabin dokonce navrhl rozpuštění strany Progresivní Slovensko: „Vysocí vládní úředníci s tímto názorem souhlasí. Situace se dramaticky vymyká kontrole a je to čistě vina vládních politiků.“

Přelom? Spíš k horšímu

Podle Taberyho nyní hrozí členům opozice i lidem z médií či nevládního sektoru mnohem větší nebezpečí než dříve a jejich kontrolní role se ztížila.

„Možná by vám to neřekli nahlas, ale myslím, že obavu (o život) mají i vzhledem k tomu, co už se na Slovensku několikrát stalo. Slovensko zažilo vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové i šílenou vraždu z nenávisti proti lidem LGBT komunity u klubu Tepláreň. X lidí bylo napadeno, protože měli být nějací aktivisté. Prostor pro násilí tu bohužel je,“ soudí.

Příkopy ve slovenské společnosti jsou prý daleko hlubší než v té české. „Je to na obrovskou společenskou terapii, která by byla na roky. Ale to je těžké ve chvíli, kdy se s nenávistí pořád pracuje jako s politickým nástrojem. Potom je těžké tu atmosféru uklidňovat,“ konstatuje.

Tabery se přitom nedomnívá, že by atentát na Fica mohl být přelomem, po němž by u politiků došlo k sebereflexi a uklidnění rétoriky:

„Přání by říkalo, že ano, ale zkušenost říká ne. Po vraždách vždy na chviličku došlo k uklidnění, ale za chvíli se to zase rozvíří. Podle mě je to jako droga – jakmile zjistíte, že strašení a agresivita na společnost funguje, tak se to těžko opouští. Může se totiž ukázat, že nic víc za tím není. Podle těch prvotních reakcí bych řekl, že to bude mít spíš opačný efekt,“ uzavírá.

