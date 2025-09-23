Když mě zatkli, bylo mi 26 let. Z vězení jsem vyšel v 70, popisuje nejdéle vězněný Syřan v Asadově režimu
Až 300 tisíc lidí zmizelo v Sýrii beze stopy během vlády Asadova režimu. Uvádí to Komise pro pohřešované osoby, kterou ustavila nová syrská vláda v květnu tohoto roku. Ridá Džalchí, hlavní vyšetřovatel zločinů jednoho z nejkrutějších režimů na Blízkém východě, zkoumá období od roku 1971. Od té doby vládl Asadův režim Sýrii 53 let. A Syřané se s jeho dědictvím bolestivě vyrovnávají.
„Doufáme, že současná vláda promění věznici v Sajdnáji v muzeum národní paměti, nebo spíš muzeum lidské paměti. To místo si v ničem nezadalo s podobnými zařízeními ve východní Evropě, kde lidi mučili a zabíjeli,“ říká pro Radiožurnál Dijáb Sirríje, ředitel Svazu vězňů a pohřešovaných ve věznici Sajdnájá.
Syrské občanské iniciativy dokumentují utrpení v Asadových věznicích. Natáčel zpravodaj Štěpán Macháček
Je to jedna z nejobávanějších v Asadově Sýrii. A leží nedaleko Damašku. „Odhadujeme, že jen v letech 2011 až 2021 uvěznil režim jen v Sajdnáji 40 tisíc lidí. Živých ji opustilo věznici jen 5000. 8. prosince loňského roku tam osvobodila revoluce 1500 politických vězňů.“
Jsme na prezentaci projektu Muzeum syrských věznic, který dokumentuje a rozkrývá drastické postupy Asadova bezpečnostního aparátu.
„Všechno, co tu děláme, děláme proto, aby se Sajdnájá neopakovala. Po nové vládě chceme, aby byla v otázkách věznic a zatýkání absolutně transparentní. Nechceme, aby tu byly věznice, kde by lidi mučili,“ zdůrazňuje Sirríje.
‚Aby byli mrtví s námi‘
A zatímco on a jeho kolegové představují publiku projekt, sedí v obecenstvu i lidé, kteří své blízké ve věznicích ztratili.
„Z mé rodiny zatkli spoustu lidí. Ale nejvíc mě bolí osud mého bratra. Ten se z vězení nevrátil. Zatkli ho v roce 2014. Během loňského osvobození jsem doufala, že ho najdu ve věznici v Sajdnáji. Ale nebyl tam,“ přibližuje Umáma Džunejdová.
S rodinou bydlela na damašském předměstí Kábún. Dnes je na jeho místě jen obrovská plocha zarovnaná sutí z trosek domů.
„Můj muž byl čtyři měsíce ve věznici Filastín. Zhroutil se z toho, ale vyšel živý. Další bratr byl uvězněný v Palmyře, také se dostal ven. Ale strýce, toho popravili normálně před jeho domem,“ vzpomíná.
Džunejdové vyhrkly slzy, když mluví o tom, kolikrát a kam se museli během občanské války přesouvat: „Díku bohu jsme se dožili osvobození. Přáli jsme si, aby byli mrtví s námi. Bylo to takové světlo nového začátku. Ale oni jsou určitě nahoře u Boha a radují se ještě víc než my.“
Přes 43 let ve vězení
Na prezentaci projektu Muzea syrských věznic přišel i nejdéle uvězněný Syřan během Asadova režimu Raghíd Tatarí. Ve vězeních strávil 43 let.
„A patnáct dnů k tomu. Bylo mi 26 let, když mě zatkli. A když jsem vyšel z vězení, bylo mi sedmdesát. Osvobodili mě 8. prosince loňského roku,“ popisuje pro Radiožurnál.
Tatarí na samém počátku 80. let odmítl bombardovat povstalce proti Asadovi ve městě Hamá. „Zatkli mě z důvodu neuposlechnutí rozkazu, byl jsem vojenský pilot. Prošel jsem věznicemi Faraa, Mezze, Palmyra, Sajdnájá, Adra, Suwejda a Tartús,“ vyjmenovává.
Svého jediného syna viděl jen během pár návštěv ve vězení. Narodil se až po jeho zatčení. Teď žije v Kanadě a velké shledání se teprve chystá.
Věznice ve virtuální realitě
Součástí projektu je i virtuální realita, která lidi provede po pečlivě nasnímaných prostorách věznici v Sajdnáji. Nasazuji si brýle pro virtuální realitu.
A procházím celou věznicí, občas jsou na podlaze rozšlapané kaluže krve. Rozhodně to není žádná příjemná procházka, i když je to jen virtuální prohlídka. Dává skutečně realistický pocit, jak se lidé v tomto zařízení smrti mohli cítit.
„Byl jsem zavřený ve věznici Chatíb za to, že jsem působil jako novinář a fotoreportér na začátku revoluce. V Sajdnáji jsem ale ztratil bratra. Nevěděli jsme o něm nic. Pak přišla zpráva psaná rukou na papír, že ho ve vojenské nemocnici mimosoudně popravili,“ líčí svůj příběh Amr Chéto, spoluzakladatel Muzea syrských věznic.
Všechny dokumenty a svědectví, která iniciativa sbírá, jsou umístěné na jejích webových stránkách prisons.museum.