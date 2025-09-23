Když mě zatkli, bylo mi 26 let. Z vězení jsem vyšel v 70, popisuje nejdéle vězněný Syřan v Asadově režimu

Až 300 tisíc lidí zmizelo v Sýrii beze stopy během vlády Asadova režimu. Uvádí to Komise pro pohřešované osoby, kterou ustavila nová syrská vláda v květnu tohoto roku. Ridá Džalchí, hlavní vyšetřovatel zločinů jednoho z nejkrutějších režimů na Blízkém východě, zkoumá období od roku 1971. Od té doby vládl Asadův režim Sýrii 53 let. A Syřané se s jeho dědictvím bolestivě vyrovnávají.

Od stálého zpravodaje Damašek Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

„Doufáme, že současná vláda promění věznici v Sajdnáji v muzeum národní paměti, nebo spíš muzeum lidské paměti. To místo si v ničem nezadalo s podobnými zařízeními ve východní Evropě, kde lidi mučili a zabíjeli,“ říká pro Radiožurnál Dijáb Sirríje, ředitel Svazu vězňů a pohřešovaných ve věznici Sajdnájá.

Přehrát

00:00 / 00:00

Syrské občanské iniciativy dokumentují utrpení v Asadových věznicích. Natáčel zpravodaj Štěpán Macháček

Je to jedna z nejobávanějších v Asadově Sýrii. A leží nedaleko Damašku. „Odhadujeme, že jen v letech 2011 až 2021 uvěznil režim jen v Sajdnáji 40 tisíc lidí. Živých ji opustilo věznici jen 5000. 8. prosince loňského roku tam osvobodila revoluce 1500 politických vězňů.“

Jsme na prezentaci projektu Muzeum syrských věznic, který dokumentuje a rozkrývá drastické postupy Asadova bezpečnostního aparátu.

„Všechno, co tu děláme, děláme proto, aby se Sajdnájá neopakovala. Po nové vládě chceme, aby byla v otázkách věznic a zatýkání absolutně transparentní. Nechceme, aby tu byly věznice, kde by lidi mučili,“ zdůrazňuje Sirríje.

‚Aby byli mrtví s námi‘

A zatímco on a jeho kolegové představují publiku projekt, sedí v obecenstvu i lidé, kteří své blízké ve věznicích ztratili.

„Z mé rodiny zatkli spoustu lidí. Ale nejvíc mě bolí osud mého bratra. Ten se z vězení nevrátil. Zatkli ho v roce 2014. Během loňského osvobození jsem doufala, že ho najdu ve věznici v Sajdnáji. Ale nebyl tam,“ přibližuje Umáma Džunejdová.

V Sýrii začnou první volby od pádu Asadova režimu. Občané ale nemohou hlasovat přímo a ani v celé zemi

Číst článek

S rodinou bydlela na damašském předměstí Kábún. Dnes je na jeho místě jen obrovská plocha zarovnaná sutí z trosek domů.

„Můj muž byl čtyři měsíce ve věznici Filastín. Zhroutil se z toho, ale vyšel živý. Další bratr byl uvězněný v Palmyře, také se dostal ven. Ale strýce, toho popravili normálně před jeho domem,“ vzpomíná.

Džunejdové vyhrkly slzy, když mluví o tom, kolikrát a kam se museli během občanské války přesouvat: „Díku bohu jsme se dožili osvobození. Přáli jsme si, aby byli mrtví s námi. Bylo to takové světlo nového začátku. Ale oni jsou určitě nahoře u Boha a radují se ještě víc než my.“

Přes 43 let ve vězení

Na prezentaci projektu Muzea syrských věznic přišel i nejdéle uvězněný Syřan během Asadova režimu Raghíd Tatarí. Ve vězeních strávil 43 let.

5:22

Děti se narodily za plotem, domov v Sýrii neznají. Po pádu Asada se vrátila jen desetina uprchlíků

Číst článek

„A patnáct dnů k tomu. Bylo mi 26 let, když mě zatkli. A když jsem vyšel z vězení, bylo mi sedmdesát. Osvobodili mě 8. prosince loňského roku,“ popisuje pro Radiožurnál.

Tatarí na samém počátku 80. let odmítl bombardovat povstalce proti Asadovi ve městě Hamá. „Zatkli mě z důvodu neuposlechnutí rozkazu, byl jsem vojenský pilot. Prošel jsem věznicemi Faraa, Mezze, Palmyra, Sajdnájá, Adra, Suwejda a Tartús,“ vyjmenovává.

Svého jediného syna viděl jen během pár návštěv ve vězení. Narodil se až po jeho zatčení. Teď žije v Kanadě a velké shledání se teprve chystá.

Věznice ve virtuální realitě

Součástí projektu je i virtuální realita, která lidi provede po pečlivě nasnímaných prostorách věznici v Sajdnáji. Nasazuji si brýle pro virtuální realitu.

A procházím celou věznicí, občas jsou na podlaze rozšlapané kaluže krve. Rozhodně to není žádná příjemná procházka, i když je to jen virtuální prohlídka. Dává skutečně realistický pocit, jak se lidé v tomto zařízení smrti mohli cítit.

„Byl jsem zavřený ve věznici Chatíb za to, že jsem působil jako novinář a fotoreportér na začátku revoluce. V Sajdnáji jsem ale ztratil bratra. Nevěděli jsme o něm nic. Pak přišla zpráva psaná rukou na papír, že ho ve vojenské nemocnici mimosoudně popravili,“ líčí svůj příběh Amr Chéto, spoluzakladatel Muzea syrských věznic.

Všechny dokumenty a svědectví, která iniciativa sbírá, jsou umístěné na jejích webových stránkách prisons.museum.

Součástí projektu je i virtuální realita, která lidi provede po pečlivě nasnímaných prostorách věznici v Sajdnáji | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Štěpán Macháček, ako Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme