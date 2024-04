‚Když ne vláda, posíláme my.‘ Slovenská sbírka pro Ukrajinu překonala cíl po necelých dvou dnech

Za necelé dva dny od spuštění veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu vybrali její organizátoři na Slovensku více než 1,6 milionu eur (40,4 milionu korun). Původní cíl kampaně byl vysbírat milion eur. Vyplývá to z webu iniciativy Munice pro Ukrajinu. Bratislava 21:49 18. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za necelé dva dny od spuštění veřejné sbírky na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu vybrali její organizátoři na Slovensku více než 1,6 milionu eur (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sbírka, kterou podpořily též různé osobnosti, pokračuje. „Svou podporou jste dokázali, že Slovensko není zbabělé, právě naopak je odvážné a ochotné pomáhat,“ vzkázali organizátoři všem, kteří na podporu české iniciativy nákupu munice pro Ukrajinu přispěli.

Akci pod názvem „Když ne vláda, posíláme my“ její organizátoři zahájili v úterý. Zdůvodnili ji tím, že kabinet slovenského premiéra Roberta Fica se do českého programu zapojit nehodlá.

Český premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek na summitu Evropské unie v Bruselu ke slovenské sbírce řekl, že „je zde cesta, jak využít tyto prostředky také pro českou muniční iniciativu“. Podle něho je to možné udělat prostřednictvím nějakých českých neziskových organizací, které jsou schopny se postarat o to, aby se za peníze ze slovenské sbírky podařilo munici nakoupit. O podrobnostech mluvit nechtěl. „My uděláme všechno pro to, aby lidé na Slovensku mohli naplnit svůj úmysl Ukrajině pomoci,“ ujistil Fiala.

Představitelé slovenské vlády volají po mírovém řešení války na Ukrajině, která čelí ruské invazi, a po zastavení palby. Někteří slovenští ministři řekli, že zmíněnou sbírku nepodpoří. Dotaz na toto téma ve středu popudil ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, který reportérovi televize Markíza odpověděl, že nemá moralizovat a že si má vzít samopal a jít na Ukrajinu.

Nynější slovenská vláda po svém loňském nástupu do úřadu zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob, komerční dodávky dál podporuje. Ficův kabinet se rozhodl pomáhat Ukrajině již jen například humanitárně či odminovávacími systémy slovenské produkce. Na jeden takový stroj se dříve na Slovensku složili také lidé a instituce ve sbírce.