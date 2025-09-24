‚Když prší, rybář se směje.‘ Třeboňští rybáři zahájili podzimní výlovy rybníků, očekávají 1800 tun ryb
V jižních Čechách začaly podzimní výlovy. Jako první zatáhli sítě třeboňští rybáři, kteří v úterý vylovili rybník Krčín u Ševětína na Českobudějovicku.
Jiné výlovy ale rybáři museli zrušit. „Nejhorší situaci s vodou máme na Táborsku, konkrétněji u Kardašovy Řečice,“ uvádí výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.
Rybáři museli podle něj plán výlovu přizpůsobit množství vody v rybnících a počasí. Jsou rádi, že se po velmi horkém víkendu ochladilo.
„Víkend nám naháněl hrůzu, ale počasí se umoudřilo. Ryby nemají takový pohyb, voda není teplá, je tam více kyslíku. Mírně mží, což je pro rybu perfektní. Jak se říká: když prší, rybář se směje,“říká Kukačka.
Právě podle výrobního ředitele Rybářství Třeboň Vladimíra Kukačky museli letos třeboňští rybáři některé výlovy zrušit. Takových rybníků je zhruba třicet. Jsou plošně rozprostřeny po celé oblasti, kterou Rybářství spravuje. Většinou jde o menší rybníky s malým povodím.
Třeboňští rybáři plánují vylovit 1500 tun kapra a 300 tun vedlejších druhů ryb. Cena kapra zatím zůstane stejná jako loni, tedy 119 korun za kilogram živé váhy. Jestli se změní, rozhodnou třeboňští rybáři až po skončení podzimních výlovů.