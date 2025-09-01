Když uprchlík není strašák. Německý Herbertshausen přijal pětkrát více migrantů, než musel
Bavorská obec Hebertshausen na předměstí Mnichova přijala první uprchlíky již v roce 2013. Od té doby zde počet přijatých migrantů pětkrát převýšil povinnou kvótu vycházející z velikosti obce. Jak se Heberthausenu podařilo běžence úspěšně začlenit? A jak příchozí z Afriky vnímají němečtí obyvatelé obce?
„Hebertshausen? Nevybral jsem si, že půjdu právě sem. Poslal mě úřad. A od minulého roku jsem Němec. Stejně jako můj syn, který se narodil před deseti dny,“ vypráví hrdě čerstvý otec Albert Oriafo. Pochází z Nigérie. Do Německa přišel před 12 lety. Balkánskou trasou, rok strávil v Řecku.
Reportáž z německého Hebertshausenu, který přijal pětkrát víc běženců, než musel
První Albertův dojem z Německa byl plný obav, jestli bude moct zůstat. Žádost o azyl stáhl. Jako Západoafričan by nejspíš stejně neuspěl. A dal se oklikou. Vyučil se a začal pracovat. K občanství potřeboval práci, příjem, byt a znalosti němčiny.
Přijít teď by podle něj bylo těžší. „Všechno je rychlejší. Komise si váš předvolá už klidně po půl roce a rozhodne, jestli můžete zůstat, nebo musíte jít. Lidé se za takových podmínek snaží spíš si něco vydělat, a tolik jim nezáleží, jestli nastoupí do školy.“
‚Žádné multi kulti‘
Albertovu odyseu by asi nekorunovalo občanství, kdyby neměl podporu obyvatel Herbertshausenu. Tu ztělesňuje dnes už skoro 80letý Peter Barth. Prvním uprchlíkům sestavoval osnovy němčiny a sám je učil. Sháněl jim kola, školy, práci, pomáhal v kontaktu s úřady.
V domácí pracovně, která pořád připomíná kancelář, vysvětluje svou filozofii: „Žádné vítání, multi kulti a je skvělé, že jste tady, to v žádném případě. Když budou Němci vnímat uprchlíky jako zátěž, tak řeknou prostě dost. Ale když pochopí, že uprchlíci mohou být i nám samým prospěšní, tak jim dají šanci a tím pomůžou i sami sobě.“
Peter Barth také ukazuje čerstvou fotografii. V Hebersthausenu měli o víkendu havárii vody. Do výkopu slezl Mohammed a už druhý den to řeší. „Migranti dělají tady u Mnichova často těžkou, špinavou, havarijní, víkendovou a podle studií i hůř placenou práci,“ říká pan Barth.
Funkční systém
Hebertshausen přijal první uprchlíky v roce 2013. Dva roky před věhlasnou migrační vlnou. Díky tomu obec získala určitý náskok.
„Vytvořili jsme funkční systém. Krok za krokem jsme dělali s běženci všechno, co bylo potřeba. A když nám je pak poslali ve větších počtech, nebyli jsme překvapení jako starostové, u kterých postavili nafukovací halu a řekli: starosto, zítra přijedou autobusy, máte tady 400 lidí,“ myslí si starosta Hebertshausenu Richard Reischl.
Hebertshausen nakonec přijal pětkrát víc lidí, než musel. V Německu na to mají klíč vycházející z velikosti obce. V téhle byla už před krizí asi pětina cizinců.
Starosta Reischl ale připouští, že příchod Afričanů provázely obavy. „To je přirozené, že si člověk buduje strach. A lidi se ptali – starosto, nevzroste zločinnost? Já to samozřejmě garantovat nemohl, ale každý rok dělám zprávu o kriminalitě v Hebertshausenu. A deset let je to pořád stejný obrázek, který – řekl bych – lidi uklidňuje. Počet žadatelů o azyl roste. A počet trestných činů klesá.“
Uprchlík není strašák
Mezi domky na předměstí Mnichova není moc lidí, u kterých bych slova starosty ověřil. Nakonec ale přeci jen.
Pan Erich není žádný fanoušek migrace. Ale žádných problémů si nevšiml, a kdyby migrantů nebylo, nikdo by nepracoval v pekárně. Za přínos je považuje taky mladá maminka Regina, s jejím manželem chodili do sboru hasičů.
Hebertshausen je jednou z posledních bavorských obcích, kde získala při posledních komunálních volbách nadpoloviční většinu dřív neotřesitelná strana CSU. I ta ale podle starosty Reuschla začala zkoušet obchodovat se strachem, a tak z ní vystoupil. Ve své obci se už 12 let snaží ukázat, že uprchlík není strašák.