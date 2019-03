Zemřel Keith Flint. Zpěváka skupiny The Prodigy našli mrtvého u jeho domu v Essexu

V pondělí zemřel frontman skupiny Prodigy Keith Flint. Byl nalezen mrtvý u svého domu v britském Essexu. Informovala o tom BBC.Mluvčí tamní policie potvrdil, že se ke zpěvákovu domu dostali krátce po osmé hodině, 49letý muž byl ale na místě prohlášen za mrtvého. Essex 13:30 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keith Flint, zpěvák skupiny Prodigy na snímku z roku 2017. | Foto: Fotobanka Profimedia

Příčina smrti není známá. BBC uvedla, že podle policie však není Flintova smrt považována za podezřelou.

Flint začínal v britské kapele jako tanečník, za nedlouho se se svými špičatými vlasy a neutichající energii stal ikonou britské hudební scény devadesátých let.

The Prodigy působí na elektronické scéně od počátku 90. let, loni českým fanouškům zahráli na hudebním festivalu Rock for People. Flint se nedávno vrátil z turné po Austrálii, v říjnu měl pokračovat ve Spojených státech.