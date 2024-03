Keňské úřady začínají rodinám vracet pozůstatky obětí sekty. Z 429 těl je identifikováno jen 34

Téměř rok po šokujícím odhalení hrůzných praktik evangelické sekty v Keni začaly v úterý úřady vracet těla obětí jejich rodinám. Od loňského dubna bylo v lese Shakahola objeveno 429 těl lidí, kteří se stali oběťmi učení samozvaného vůdce Paula Mackenzieho, připomněla agentura AFP. Většina obětí zemřela na vyhladovění. Nairobi 22:28 26. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hroby členů sekty v Keni nalezené v lese Shakahola | Zdroj: Profimedia

Jedna rodina v úterý v pobřežním městě Malindi obdržela ostatky nejméně čtyř těl, uvedla agentura AFP. „Je to úleva, že máme konečně těla, ale zároveň je to znepokojivé, když vidíme, že jsou to jen kostry,“ řekl agentuře AFP 32letý William Ponda, který přišel o matku, bratra, švagrovou a synovce.

Případ, kterému se přezdívá „masakr v lese Shakahola“, vyděsil převážně křesťanskou zemi ve východní Africe. Podle žalobců vůdce sekty Mackenzie nabádal své následovníky k smrti vyhladověním. Extrémní a často vynucený půst jim měl zaručit nanebevstoupení a setkání s Ježíšem ještě před srpnem loňského roku, na kdy Mackenzie ohlásil konec světa.

Doposud bylo identifikováno pouze 34 těl. „Stále zbývá identifikovat více než 390 těl. Tímto tempem bude identifikace trvat dalších deset let,“ řekla novinářům v Malindi Roseline Odedeová, předsedkyně Keňské národní komise pro lidská práva.

Mackenzie a 29 jeho spolupracovníků bylo v únoru obviněno z mučení a vraždy 191 dětí. Soudní proces začíná 23. dubna. Keňský ministr vnitra Kithure Kindiki prohlásil Mackenzieho sektu s názvem Good News International Church založenou v roce 2010 za organizovanou zločineckou skupinu.

Samozvaný pastor Mackenzie, původní profesí řidič taxi, se loni v dubnu sám vydal policii den poté, co byla nalezena první mrtvá těla v lese Shakahola. Ve vazbě je od loňského 14. dubna. Ke všem těmto obviněním se přiznal. Prozatím si odpykává samostatný roční trest odnětí svobody poté, co byl shledán vinným z provozování filmového studia a výroby filmů bez platné licence.

Keňská vláda oznámila, že les Shakahola bude přeměněn na „místo paměti“, „aby Keňané ani svět nezapomněli, co se zde stalo“.