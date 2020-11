V anglickém Kentu vzniká ‚Faragova garáž‘. Obří parkoviště má po brexitu zachytit čekající kamiony

Rozhovory o obchodní dohodě mezi Velkou Británií a Evropskou unií vstupují podle britského ministra zahraničí Dominica Raaba do posledního týdne. I po víkendovém jednání obou hlavních vyjednavačů zůstávají stále mnohé sporné body. Británie se proto připravuje i na to, že by obchodní smlouva po 1. lednu nebyla a zboží by podléhalo celním kontrolám. V Kentu začala stavba obřího parkoviště, které by zachytilo část kamionů čekajících na odbavení. Sevington, Spojené království 19:16 30. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budoucí parkoviště pro kamiony v britském Sevingtonu. | Zdroj: Reuters

Ještě před pár týdny tady bylo pole a pastviny, teď se ale z bahna rodí obří parkoviště, které má zachytit na dva tisíce nákladních aut. Tak jako před lety brexit samotný, i jeho betonová podoba, rozděluje místní obyvatele.

„Myslím, že je lepší, když ty náklaďáky budou na parkovišti, než kdyby stály podél dálnice. Chápu, že pro lidi z okolí to není příjemné, ale je to cena za brexit. A stojí to ta to,“ říká mi před obchodem starší muž. Žena, která si přišla se psem prohlédnout staveniště, je ale jiného názoru. „Nevzpomínám si, že by se před referendem o brexitu mluvilo o celních kontrolách a kamionech. Tohle nebyla součást brexitové propagandy.“

V anglickém Kentu vzniká obří parkoviště, které by zachytilo dva tisíce kamionů čekajících na odbavení, pokud po 1. lednu nebude obchodní smlouva mezi Británií a EU.

Místním lidem vadí, že stavbu obřího parkoviště se zázemím s nimi nikdy nekonzultoval. Jednoho říjnového dne se poli objevily buldozery a stavební dělníci a patnáct hektarů pole mění v betonovou plochu. „Je to další zásah do našeho životního prostředí, které je už teď docela špatné. Nikdo se nás neptal na názor, myslím, že většina rezidentů by byla proti. Pokud se tam má vejít dva tisíce kamionů, stejně to nebude stačit,“ argumentuje mladá žena.

Podobných záchytných parkovišť má v Anglii vyrůst celkem 30. Pokud by po 1. lednu podléhalo zboží proudící přes kanál La Manche nějaké formě celních kontrol, v koloně před terminálem v Doveru bude stát sedm tisíc kamionů.

Skoro třetina z nich by mohla čekat právě na parkovišti poblíž vesnice Sevington. Parkovišti, kterému jeho odpůrci přezdívají Farage Garage, tedy Farageova garáž, podle předního zastánce brexitu. „Společnosti přijdou o peníze, možná část řidičů propustí. Našich, anglických řidičů. Když se bavím s lidmi, žádná firma není připravená na to, aby její auta a řidiči stáli třeba dva dny na místě před celnicí,“ říká řidič kamionu, který míří s nákladem do Nizozemska.

Výrobci, obchodníci i speditéři na obou stranách kanálu la Manche s napětím čekají, jestli se obchodní dohodu podaří vyjednat nebo se naplní ty nejčernější scénáře.