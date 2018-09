Rusko přijalo zákon, který umožní námořnictvu vykázat lodě z Kerčského průlivu

Ruský parlament ve čtvrtek schválil zákon, který zmocňuje jednotky národní gardy vykázat cizí lodě z Kerčského průlivu. Oznámila to agentura Interfax. Zákon byl přijat nedlouho poté, co dvě ukrajinská armádní plavidla průlivem proplula na cestě do Azovského moře. Kerčský průliv odděluje ruskou pevninu od Krymského poloostrova, který Rusko před čtyřmi lety násilně anektovalo.

Moskva 22:01 27. září 2018