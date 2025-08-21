Kilometry dlouhé fronty automobilů před čerpacími stanicemi. Části Ruska hlásí nedostatek benzinu

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských útoků na ruské rafinerie, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Rusko už koncem července zakázalo vývoz benzinu do zahraničí ve snaze zabránit jeho nedostatku na domácím trhu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rusko už koncem července zakázalo vývoz benzinu do zahraničí ve snaze zabránit jeho nedostatku na domácím trhu. Poptávka po pohonných hmotách je v této době zvýšená kvůli letnímu cestování a sklizni obilí.

Někteří obchodníci varují, že samotné embargo na vývoz benzinu problémy s nedostatkem pohonných hmot nevyřeší. Upozorňují, že situaci kromě vysoké sezonní poptávky komplikují rovněž logistické problémy, nízké domácí zásoby a opravy v ruských rafineriích. Cílem ukrajinských útoků se tento měsíc staly například rafinerie v ruských městech Volgograd, Novokujbjaševsk, Rjazaň a Syzraň.

V ruském dálnovýchodním Přímořském kraji hlásí místní média kilometry dlouhé fronty automobilů před čerpacími stanicemi. Místní úřady za příčinu problémů označily příliv turistů. Ropná společnost NNK podle místních médií uvedla, že mnoho jejích cisteren na řadu hodin uvázlo v dopravních zácpách kvůli opravám silnic.

Šéf Moskvou ustanovené správy v okupované části ukrajinské Záporožské oblasti Jevhen Balyckyj ve čtvrtek uvedl, že maloobchodní prodej benzinu se potýká s problémy kvůli vysoké poptávce a údržbářským pracím v rafineriích. „Nedostatek pohonných hmot v Záporožské oblasti navíc komplikují logistické problémy a hrozba nepřátelských útoků na vlaky s palivem,“ řekl Balyckyj.

Šéf ruské okupační správy na poloostrově Krym Sergej Aksjonov tento týden přiznal problémy s pohonnými hmotami v rozhovoru s místní televizní stanici. „Je to objektivní situace, která může trvat ještě měsíc,“ uvedl. Dodal, že problémy se zásobováním pohonnými hmotami se plně nevyřeší, dokud neskončí konflikt s Ukrajinou.

