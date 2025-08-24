Kim Čong-un byl u odpálení nových protiletadlových raket. Pchjongjang testoval jejich bojeschopnost

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v sobotu přihlížel odpálení nových protiletadlových raket. Pchjongjang si tak chtěl otestovat jejich bojeschopnost. Informovala o tom severokorejská státní tisková agentura KCNA. Zpráva přichází poté, co KLDR obvinila Jižní Koreu z vyvolávání napětí na hranicích a před pondělní schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, připomněla agentura Reuters.

Cvičení se koná také poté, co v sobotu jihokorejská armáda oznámila, že vystřelila varovné výstřely směrem k severokorejským vojákům, kteří v úterý krátce překročili společnou hranici

Kim na začátku tohoto měsíce odsoudil společné vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje. Jeho záměrem podle něj bylo udržet vůči jeho zemi co „nejvíce nepřátelský a konfrontační“ kurz. Severokorejský vůdce také slíbil urychlit jaderné zbrojení.

Nové protiletadlové zbraňové systémy prokázaly „rychlou reakci“ na vzdušné cíle, jako jsou útočné drony a řízené střely, uvedla agentura KCNA.

Dodala, že jejich „způsob fungování a reakce je založen na jedinečné a speciální technologii“, podrobnosti ale nepřipojila.

Cvičení se koná také poté, co v sobotu jihokorejská armáda oznámila, že vystřelila varovné výstřely směrem k severokorejským vojákům, kteří v úterý krátce překročili společnou hranici.

