Kim Čong-un byl u odpálení nových protiletadlových raket. Pchjongjang testoval jejich bojeschopnost
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v sobotu přihlížel odpálení nových protiletadlových raket. Pchjongjang si tak chtěl otestovat jejich bojeschopnost. Informovala o tom severokorejská státní tisková agentura KCNA. Zpráva přichází poté, co KLDR obvinila Jižní Koreu z vyvolávání napětí na hranicích a před pondělní schůzkou amerického prezidenta Donalda Trumpa s jihokorejským prezidentem I Če-mjongem, připomněla agentura Reuters.
Kim na začátku tohoto měsíce odsoudil společné vojenské cvičení Spojených států a Jižní Koreje. Jeho záměrem podle něj bylo udržet vůči jeho zemi co „nejvíce nepřátelský a konfrontační“ kurz. Severokorejský vůdce také slíbil urychlit jaderné zbrojení.
KLDR neodstraňuje ampliony mířící na Jižní Koreu, uvedla sestra Kim Čong-una. Soul tvrdí, že ano
Číst článek
Nové protiletadlové zbraňové systémy prokázaly „rychlou reakci“ na vzdušné cíle, jako jsou útočné drony a řízené střely, uvedla agentura KCNA.
Dodala, že jejich „způsob fungování a reakce je založen na jedinečné a speciální technologii“, podrobnosti ale nepřipojila.
Cvičení se koná také poté, co v sobotu jihokorejská armáda oznámila, že vystřelila varovné výstřely směrem k severokorejským vojákům, kteří v úterý krátce překročili společnou hranici.