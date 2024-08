Kim Čong-un chce přemístit tisíce lidí postižených záplavami. Pomoc od Ruska a Číny odmítl

‚Spletl si to, nebo vymyslel.‘ Trump tvrdí, že nouzově přistáli s bývalým partnerem Harrisové

Willie Brown, kterému je dnes 90 let, popřel, že by někdy letěl v helikoptéře s Trumpem. Rovněž odmítl, že by říkal Donaldu Trumpovo Kamale „strašlivé věci“ Harrisové, jak Donald Trump tvrdil.