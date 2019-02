Kim Čong-un přijede do Hanoje dva dny před summitem s Trumpem. Bude jednat s vietnamským prezidentem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přicestuje do vietnamské metropole Hanoje dva dny před summitem s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Oznámila to v sobotu agentura Reuters s odvoláním na informaci ze tří zdrojů detailně obeznámených s harmonogramem Kimovy cesty do Vietnamu. Druhý summit Kima s Trumpem po jejich historickém prvním setkání v Singapuru v červnu loňského roku se bude konat 27. a 28. února.

