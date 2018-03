Zahraniční média: setkání Trumpa a Kim Čong-una je riskantní podnik. Místo míru může přijít eskalace

Komentátor Nicholas Kristof v americkém deníku New York Times označuje za ohromující samotný fakt, že prezident Trump nabídku na setkání dostal a následně akceptoval.

Novinář podotýká, že pokud existují dvě možnosti volby, z nichž jedna jsou rakety a druhá rozhovory, je lepší spolu mluvit.

Trump zatím nic nevyjednal

Přesto ale Kristof považuje Trumpovu rychlou reakci za „nebezpečnou hru a špatný nápad“. Správná cesta – jak uspořádat summit – totiž podle novináře vyžaduje opatrnou přípravu. Jen tak je prý možné zajistit, aby setkání pomohlo míru, a tak sloužilo vyššímu cíli než jen legitimizaci severokorejského režimu.

Oba státníci jsou také údajně nevypočitatelní, a pokud se věci vyvinou nežádoucím směrem, může vše skončit nešťastně. Ideální výsledek by podle komentátora měl každopádně mít podobu vzájemně výhodného obchodu. Severní Korea by v něm získala bezpečnostní záruky a dosáhla zrušení sankcí vůči Pchjongjangu. Výměnou za to se ale musí vzdát jaderného programu a normalizovat vztahy se svým jižním sousedem i mezinárodním společenstvím, myslí si Kristof v newyorských Timesech.

Jeho redakční kolega Peter Baker soudí, že šéf Bílého domu dostal šanci dokázat svá mnohokrát opakovaná slova, že je v jeho moci „dosáhnout, čeho by nikdo jiný nedosáhnul“. Dosavadní výkon amerického prezidenta prý ale nedává moc šancí na úspěch. Komentátor argumentuje tím, že zatím se Trumpovi nepodařilo uzavřít nové výhodné dohody, ani vylepšit podmínky těch starých. A to ať už jde o obchod, nebo vztahy Izraele a Palestiny.

Jednejte tvrdě

Novinář Fred Flitz uveřejnil komentář na stránkách americké televizní stanice Fox News, která je na rozdíl od New York Times názorově blízká prezidentu Trumpovi. Oznámení o blížícím se společném setkání obou státníků Flitz označuje za šokující. Jedná se podle něj o přímý důsledek kroků amerického lídra.

Donald Trump prý svůj severokorejský protějšek přesvědčil, že hrozba vojenského úderu ze strany Washingtonu je reálná, a proto se Kim Čong-un rozhodl jednat.

Komentátor doporučuje, aby Bílý dům jednal tvrdě, příliš neustupoval a výměnou za hospodářskou pomoc požadoval zásadní ústupky včetně ukončení zbraňových testů, uzavření jaderného programu a zveřejnění všech jeho aspektů.

Čína varuje před eskalací

Hodnocením celé události otevírá svůj sloupek v britském Guardianu editor listu Julian Borger. Uvádí, že pokud se setkání obou státníku opravdu uskuteční, bude to jedna z nejvíce zaznamenáníhodných a nečekaných událostí v historii mezinárodní diplomacie. Jestliže se podaří dosáhnout mírové dohody, bude vše možné označit za výjimečný úspěch.

Kromě této šance je ale prý summit obou zemí také velmi riskantní podnik. Oba političtí vůdci totiž vnímají prozatímní dohodu o společném setkání jako své vlastní vítězství. Kromě toho je na obou stranách velký prostor k vzájemnému nedorozumění, které hrozí eskalací napětí a nedobrým výsledkem. Borger připomíná, že oba lídři se veřejně častovali urážkami a hrozbami.

Ruská televizní stanice Dožď na svých stránkách s odvoláním na jihokorejské zdroje potvrzuje, že severokorejský vůdce souhlasil s dočasným pozastavením jaderných testů. Pchjongjang podle svého prohlášení nemá žádný důvod disponovat jadernými zbraněmi, pokud nebude sám ohrožený útokem zvenčí.

Státní tisková agentura Nová Čína v komentáři vyzývá Spojené státy i Severní Koreu k vůli uzavřít vzájemný kompromis. Upřímná snaha se dohodnout je prý jediný způsob, jak by se Donald Trump a Kim Čong-un mohli přiblížit skutečnému stavu věcí a přestat být „odtržení od reality“. Jinak údajně hrozí opětovná eskalace.